España.- Gobierno asegura que ha cumplido ya el 23,4% de sus compromisos y que va "con un semestre de adelanto"

Sánchez anuncia que en junio prevén lograr al 32,6% de sus objetivos y asegura que la pandemia no les ha frenado, sino "al contrario"



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes de que el Ejecutivo de coalición ha cumplido en su primer año con el 23,4 por ciento de los 1.238 compromisos adquiridos para esta legislatura, y que la pandemia, lejos de frenar su acción de gobierno, la ha "acelerado", hasta el punto de que llevan "un semestre de adelanto" en sus objetivos. Además, ha anunciado que prevén cumplir el 32,6 por ciento de sus compromisos antes de que finalice el primer semestre de 2021.



Así lo ha detallado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Moncloa tras el último Consejo de Ministros del año, en la que ha presentado el informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo', que ha realizado el Gobierno para dar cuenta del grado de cumplimiento de sus compromisos, y que prevé presentar cada año a partir de ahora.



Este informe, que ha elaborado el Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que dirige Iván Redondo, ha contado con la colaboración un grupo de expertos de las ciencias sociales que se ha encargado de realizar una labor de análisis y contraste de la metodología utilizada.



En su comparecencia, Sánchez ha explicado que el Gobierno se ha comprometido hasta ahora a adoptar un total de 1.238 medidas, entre las que figuran las del acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura, las de los pactos sellados con otras fuerzas políticas o las que el presidente planteó en su discurso de investidura en el Congreso en enero.



De ellas, el informe asegura que el Ejecutivo ha cumplido ya el 23,4 por ciento y prevé que antes de junio de 2021 este porcentaje llegue al 32,6 por ciento. "Será un tercio del total en aproximadamente un tercio del mandato del Ejecutivo", ha apuntado.



Es más, Sánchez ha asegurado que la pandemia del coronavirus a la que han tenido que hacer frente "no ha frenado, sino que, al contrario, ha acelerado la acción del Gobierno, sin desviarla ni un milímetro de sus objetivos. "Por eso podemos decir hoy con satisfacción que llevamos un semestre de adelanto en el cumplimiento previsto de los compromisos", ha apostillado.



En concreto, ha destacado que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales 10 Proyectos de Ley y 2 Proyectos de Ley Orgánica, y se han aprobado 34 Reales Decretos-Ley en Consejo de Ministros, con medidas para hacer frente a la crisis sanitaria pero también las crisis económica y social derivadas de la primera.



Con todo, ha celebrado que sumando a los compromisos ya cumplidos, aquellos en los que ya está trabajando el Gobierno, la cifra resultante es que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha a lo largo de su primer año el 90,9 por ciento de los compromisos adquiridos.



Además, se ha referido a los acuerdos específicos pactados entre los miembros de la coalición de Gobierno, que ha cifrado en 428. De ellos, ha asegurado que se ha cumplido ya con el 20,3 por ciento.



MEDIDAS PENDIENTES DE ABORDAR



El presidente también ha desgranado el grado de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, en función de los cuadro ejes que guían ahora mismo la acción del Ejecutivo, que son el de la transición ecológica; el de la digitalización, el eje por la eliminación de la brecha de género y por la igualdad; y el de la cohesión territorial y social de España.



A este respecto, el informe señala que se han cumplido el 22,8% de los compromisos del primer eje de la 'España verde', con la puesta en marcha por ejemplo del Plan de reducción de emisiones, pero reconoce que todavía quedan, como "compromisos no iniciados más relevantes", la elaboración de la Estrategia Industrial con el horizonte 2030 para la transición ecológica y la descarbonización; aprobar una ley de base reguladora del ciclo integral del agua; revisar el régimen tarifario hídrico en las cuencas mediterráneas, atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia; y modificar la Ley de Seguridad Alimentaria.



En cuanto al eje de la 'España digital', se ha cumplido, según el informe, casi el 27%, con la aprobación de la Estrategia España Digital 2025, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el Plan de Conectividad y para las Infraestructuras Digitales, junto con la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G. No constan además compromisos relevantes sin iniciar para el nuevo año.



El grado de cumplimiento de los compromisos del tercer eje, el de la igualdad de género, se sitúa en el 31% en este primer año, y se espera llegar al 47% en junio, con medidas como la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Entre los compromisos no iniciados, se destaca el de impulsar la protección de menores para evitar el acceso a la pornografía, o el de integrar a las empleadas del hogar en el Régimen General de Seguridad Social, para cotizar por ingresos reales.



Por último, el Gobierno señala que se han cumplido ya 23% del total de los compromisos en materia de cohesión e inclusión, tanto a nivel territorial como social, aunque señala que queda pendiente abordar cuestiones relativas a la derogación parcial de la reforma laboral, como limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; derogar la ultraactividad limitada de los convenios colectivos y la prioridad aplicativa del convenio de empresa; vincular el descuelgue de convenio a causas económicas graves; reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones en caso de uso fraudulento.



En este punto, también admite que queda no se ha iniciado el compromiso de abrir el debate y presentar una propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica; el de aprobar una ley nacional contra la corrupción; o elaborar una ley de asilo.