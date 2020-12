España creará registro de personas que rechacen vacuna del covid

(Bloomberg) -- España creará un registro de las personas que rechacen vacunarse contra el covid-19, como parte de los esfuerzos en Europa por contrarrestar la resistencia pública a las nuevas vacunas.

Si bien el registro se compartirá con otros socios europeos, no se hará público, dijo el lunes el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, en una entrevista con la cadena televisiva La Sexta. Vacunarse es voluntario en España y el registro “se hará con el máximo respeto a la protección de datos”, dijo Illa.

El lunes, España se convirtió en el cuarto país europeo en registrar más de 50.000 muertes por coronavirus. El país se ha visto particularmente afectado por el virus, lo que obligó al Gobierno a imponer en marzo un estado de emergencia. Tres meses después, cuando el país salió de su estricto confinamiento nacional, el manejo de la pandemia quedó en manos de los Gobiernos regionales.

Si bien España ha ordenado restricciones al desplazamiento y un toque de queda ante un nuevo aumento en el número de casos, el Gobierno no ha impuesto medidas estrictas de confinamiento como las observadas en el Reino Unido y Francia en las últimas semanas.

La cantidad de personas que mueren por el virus se ha ralentizado desde noviembre, según Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España. Sin embargo, la incidencia que podrían tener los días festivos no permite interpretar esta información, dijo en una conferencia de prensa el lunes.

