El sueño europeo y la permanencia del Huesca pasan por acabar el año con un triunfo

El argentino Eduardo ""Chacho"" Coudet (c, detrás) durante un entrenamiento. EFE / Salvador Sas/Archivo

Vigo, 29 dic (EFE).- El sueño del Celta de Vigo de pelear por una de las plazas europeas y las posibilidades del Huesca de mantenerse en la élite aumentarían en caso de cerrar el año con un triunfo en Balaídos, donde los celestes miden su espectacular racha ante un rival que aún no ha ganado como visitante desde su regreso a LaLiga Santander.

El Celta no pierde un partido desde que cayó frente al Sevilla (4-2) en el debut del técnico argentino Eduardo Coudet, quien ha construido un equipo tan sólido a nivel defensivo como eficaz en ataque, con 14 goles en 6 partidos, cinco más si se cuenta el duelo copero ante el Llanera.

El mediocentro peruano Renato Tapia es la brújula del Celta, al que aporta músculo y equilibrio en el centro del campo, pero también agilidad y rapidez en la construcción para conectar con Denis Suárez, Brais Méndez y Nolito, los tres volantes que Coudet sitúa por detrás de Aspas y Santi Mina, quien apunta de nuevo al once tras recuperarse de la lesión en el hombro sufrida frente al Cádiz.

El ex del Valencia sólo lleva un gol en el presente campeonato, pero su incansable trabajo en la presión sobre el rival y su buena adaptación con Aspas lo han convertido en una pieza indispensable para el técnico argentino, a la espera de que llegue ese ansiado delantero centro que reclamó, como ya había hecho su antecesor Óscar García Junyent.

En defensa tampoco habrá novedades en el once celeste, con Hugo Mallo y Olaza en los laterales, derecho e izquierda respectivamente, y la dupla Néstor Araujo-Jeison Murillo en el centro del eje.