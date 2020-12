El Senado argentino comienza a debatir la ley del aborto

Personas se manifiestan a favor de la legalización del aborto, frente al Congreso de la Nación Argentina, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- El Senado de Argentina comenzó este martes a debatir un proyecto con el que el Gobierno busca legalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo, que ya fue aprobado por los diputados el 11 de diciembre pasado y que, si obtiene también el visto bueno de los senadores, será ley en las próximas horas.

La Sesión Pública Especial de la Cámara Alta, que en 2018 ya rechazó aprobar un proyecto similar, arrancó poco después de las 16 hora local (19 GMT) y se espera que se alargue hasta la madrugada del miércoles, cuando se producirá la votación en medio de una fuerte expectación a las puertas del Parlamento, donde ya se concentran grupos a favor y en contra de la legalización.

Según estimaciones realizadas por el posicionamiento público de la mayoría de los senadores, se prevé un resultado muy parejo aunque con una ligera ventaja hacia el "sí", y no se descarta que sea determinante el papel de la exmandataria y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, que como titular del Senado puede ejercer el voto en caso de empate.

De ser sancionada, la ley permitirá acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, y más allá de ese plazo para las madres cuyo embarazo sea fruto de una violación o para las que corra peligro su vida, únicos dos supuestos en los que se permite abortar en la actualidad, según el Código Penal vigente, de 1921.

Desde la campaña electoral que le llevó a la victoria en 2019, con la expresidenta Cristina Fernández como compañera para la Vicepresidencia, el presidente Alberto Fernández se comprometió a impulsar la ley con la principal motivación de reducir los abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de las mujeres, en especial las que no pueden costear clínicas privadas donde, a pesar de ser ilegal, lo hacen en condiciones seguras.

El aborto legal, seguro y gratuito es una reivindicación histórica de los grupos feministas, y si bien se presentaron proyectos en varias ocasiones, no fue hasta 2018 que se debatió por primera vez en el Parlamento.