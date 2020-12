El sector privado mexicano negocia con Pfizer para vender su vacuna en verano

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), Juvenal Becerra (c), habla durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 29 dic (EFE).- El sector privado mexicano ha conversado con Pfizer para comercializar su vacuna en el país a partir de mediados de año, aunque la fórmula no se ha distribuido a manos privadas en ningún lugar del mundo, confirmó este martes el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra.

"Nos comentaron que más o menos en junio o julio podíamos sentarnos a platicar (hablar) de cuándo podría estar disponible la vacuna para la iniciativa privada", reveló Becerra en una entrevista telefónica con Efe.

El presidente de la Unefarm explicó que a pesar de que las autoridades competentes ya dieron luz verde para poder aplicar dicha vacuna, la producción de Pfizer destinada a México está comprometida con el gobierno.

México fue el cuarto país en aprobar la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica estadounidense, después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la avalara el pasado 11 de diciembre.

"Respecto a la vacuna de AstraZeneca y Moderna, estamos a la espera de que la Cofepris dé el registro (autorización). Mantenemos contacto con ellos pero aún no nos hemos podido sentar por este tema", detalló Juvenal.

El pasado fin de semana se desató una polémica en México en las redes sociales, principalmente en Twitter, sobre la posibilidad de que los mexicanos accedieran a comprar de manera personal y privada la vacuna contra la covid-19, que los países están empezando a implantar a cuentagotas.

El domingo por la tarde, a través de un video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no tendría objeciones a que la iniciativa privada pudiera comprar vacunas en el extranjero para poder venderlas en México, una postura que reiteró el lunes.

Sin embargo, este martes, con la polémica todavía viva, pidió "que nadie se brinque la fila" del plan trazado por el Ejecutivo, que prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero.

Una vez vacunados los sanitarios, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.

"En cuanto haya la posibilidad de que se pueda importar, nosotros estaremos ahí para poder dispensar a las farmacias. Nuestros clientes están muy interesados y receptivos al tema de la vacuna", concluyó Becerra.

Actualmente, dada la escasez mundial, toda la producción de los laboratorios que cuentan con la autorización de uso de emergencia de las distintas autoridades sanitarias está llegando directamente a los gobiernos.