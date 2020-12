El longevo Butrón no seguirá en Alianza Lima tras el descenso a segunda división

En la imagen, el experimentado portero peruano Leao Butrón, de 43 años. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Lima, 29 dic (EFE).- El experimentado portero peruano Leao Butrón, de 43 años, no continuará la próxima temporada en las filas de Alianza Lima, donde ha jugado por nueve años, una etapa que culminó con el descenso de este histórico del fútbol peruano a la segunda división.

Alianza agradeció a Butrón los "nueve años de entrega y amor a la institución" en los que contribuyó a los tres últimos campeonatos nacionales ganados por el conjunto limeño (2003, 2004 y 2017).

"Fuiste pieza clave y transmitiste seguridad en el arco y personalidad en cada partido", destacó el equipo del distrito limeño de La Victoria en su mensaje de despedida a Butrón publicado en redes sociales.

La pasada temporada Butrón se convirtió en el arquero más longevo en jugar la Copa Libertadores al hacerlo con 43 años, con lo que superó al colombiano Faryd Mondragón.

De momento Butrón no ha manifestado si continuará su carrera o se retirará para poner punto final a una trayectoria que lo llevó a jugar con la selección peruana cinco ediciones de la Copa América.

Su hermano Jahir Butrón, técnico del recién ascendido Alianza Atlético de Sullana, reconoció el lunes que le gustaría tenerlo en su equipo, pero que no se daban las condiciones para su llegada.

Además de Butrón, Alianza Lima también ha anunciado que no continuarán en su plantilla el centrocampista Carlos Ascues, el defensa Francisco Duclós y el delantero Joazinho Arroé.