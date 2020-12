El Kremlin dice que Putin no está al tanto de la amenaza de cárcel para Navalni

El líder opositor Alexéi Navalni,EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Moscú, 29 dic (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está al tanto de la amenaza de cárcel de los servicios penitenciarios contra el líder opositor Alexéi Navalni, convaleciente en Alemania del envenenamiento con el agente químico Novichok.

"La agenda diaria de trabajo (de Putin) es muy amplia y ajetreada, por lo que el presidente no ha sido informado de las exigencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF)", dijo el portavoz Dmitri Peskov a la prensa local.

Peskov subrayó que el líder ruso no tiene por qué interferir en esta situación y agregó que el SPF "hace su trabajo".

En cuanto al regreso del opositor, que acusa a Putin de ordenar su asesinato, el portavoz presidencial subrayó que "cualquier ciudadano de la Federación Rusa es libre de regresar a su país".

"Aquí, por supuesto, no puede haber ninguna restricción para nadie", comentó.

El SPF amenazó ayer a Navalni con una pena de cárcel si no se personaba inmediatamente en sus oficinas.

Según el comunicado oficial colgado el lunes en su página web, el SPF acusa a Navalni de incumplir con su obligación de someterse a inspección por la condena suspendida de 3,5 años que le fue impuesta en 2014 por un caso de estafa y lavado de dinero a la compañía "Yves Rocher Vostok".

El SPF destaca que, según la revista Lancet, que publicó la pasada semana el análisis médico del opositor, Navalni fue dado de alta el 20 de septiembre y el 12 de octubre ya había superado "todas las secuelas" de la enfermedad.

Recuerda que la legislación contempla un castigo para dichos casos, entre los que figura la anulación de la pena suspendida y su sustitución por una real, es decir, tres años y medio de prisión.

En un primer momento el período de prueba para el opositor fue de cinco años, pero después fue prolongado hasta el 30 de diciembre de 2020.

Navalni no tardó en reaccionar ayer en Twitter desde Alemania: "El SPF, basándose en el artículo de Lancet, exige que me encarcelen. Pero, disculpen, el artículo trata de que yo fui envenenado con Novichok. Eso significa que a nivel oficial el Estado reconoce el envenenamiento. ¿Dónde está el caso penal?".

El opositor, que fue envenenado en agosto pasado en Siberia con el agente tóxico Novichok, asegura que piensa volver a su país cuando reciba el visto bueno de los médicos alemanes.

El servicio penitenciario se ha dirigido en varias ocasiones a los tribunales para que condenen a Navalni a una pena real, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2017 que las sentencias contra el opositor y su hermano Oleg, que sí fue a prisión, fueron "arbitrarias".

Precisamente, debido a sus antecedentes penales Navalni fue inhabilitado y no pudo enfrentarse a Putin en las elecciones presidenciales de marzo de 2018, en las que este último fue reelegido.