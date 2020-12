El desternillante vídeo con el que Cristina Pedroche calienta motores para las Campanadas

27/11/2019 Cristina Pedroche, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Cristina Pedroche es ya toda una veterana en esto de despedir el año desde la Puerta del Sol, puesto que ha presentado el programa de las Campanadas en Antena 3 los últimos 6 años. Sin embargo, la comunicadora ha confesado que, con su gran momento cada vez más cerca, los nervios no dejan de crecer.



Ilusionada, y con cierta incertidumbre por el hecho de que este año todo será diferente a causa de la pandemia del Covid en la que estamos inmersos - empezando porque por primera vez presentará el programa sin público para dar la bienvenida al año nuevo en la madrileña Puerta del Sol - Pedroche no ha desvelado ningún detalle del que siempre es su secreto mejor guardado, el vestido elegido para la ocasión.



Pese a que se rumorea que será un modelo cómodo y diferente a los espectaculares y comentados outfits que ha lucido años atrás en las Campanadas, la presentadora no "suelta ni prenda" pero, fiel a su sentido del humor, ha compartido un desternillante vídeo en su cuenta de Instagram para calentar motores a falta de dos días para las uvas.



Un vídeo en el que Pedroche se ríe de sí misma y quita hierro no sólo al hecho de que no habrá público en Sol, sino también al color de su vestido que, en este skecth promocional de las Campanadas, es verde esperanza. ¿Será el tono elegido para su gran día o sólo una maniobra de despiste de la mujer de Dabiz Muñoz, consciente de que el 31 de diciembre, poco antes de las 00.00, todas las miradas estarán puestas en ella y en el modelo elegido para despedir el año?