EEUU.- Biden advierte de que la Administración Trump se está quedando "muy atrás" en la distribución de la vacuna

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este martes de que la Administración del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se está quedando "muy atrás" en lo referente a la distribución de la vacuna de la COVID-19.



"Así como lo he temido, los esfuerzos para distribuir y administrar la vacuna no están progresando como deberían", ha lamentado Biden, según informaciones de la cadena de televisión CNN.



En este sentido, ha explicado que hace unas semanas, la Administración Trump sugirió que 20 millones de estadounidenses deberían estar vacunados antes de que finalice diciembre. Sin embargo, ha manifestado, "estamos a día 29 y solo hemos vacunado a unos pocos millones de personas".



Biden ha aseverado que si el programa de vacunación sigue a este ritmo "llevará años, no meses, vacunar a toda la población estadounidense". El presidente electo ha trazado, además, un plan para distribuir 100 millones de vacunas, lo suficiente para vacunar a unos 50 millones de personas, en sus primeros 100 días de mandato.



Para ello, ha manifestado, el Congreso tendrá que dar el visto bueno para lograr los fondos necesarios para ello. Además, ha recordado que aunque se vacunase a 1 millón de personas al día, llevaría meses hacer inmune a gran parte de la población.



"Este será el mayor desafío operacional al que nos hemos enfrentado como nación", ha afirmado antes de prometer que removerá "cielo y tierra" una vez jure el cargo el próximo mes.