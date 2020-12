Ecuador supera los 210.000 positivos de covid-19 y los 14.000 fallecidos

Personas caminan en una calle de la ciudad de Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin/Archivo

Quito, 29 dic (EFE).- Con la detección de 568 positivos en las últimas 24 horas se elevaron a 210.326 los casos acumulados del coronavirus SARS-CoV-2 en Ecuador este martes, mientras que los fallecimientos, entre confirmados y probables por covid-19, suman 14.001, de los que siete son nuevos, informó el Ministerio de Salud.

La cifra de decesos se reparte entre los 9.447 confirmados con pruebas PCR y los 4.554 probables por la enfermedad, indicó la cartera sanitaria en su parte oficial diario.

Por provincias, la de Pichincha, cuya capital es Quito, sigue acumulando el mayor número de casos de las 24 jurisdicciones de Ecuador, con 74.457, 95 más que el lunes, seguida de Guayas, con Guayaquil como cabecera, que aglutina 27.108, 156 nuevos casos.

Siguen en la lista las provincias de Manabí con 14.849 casos, Azuay con 13.474 contagios, El Oro con 8.213, Loja con 7.535, Tungurahua con 7.336, Santo Domingo de los Tsáchilas con 5.821, Imbabura con 5.969, Cotopaxi con 5.570, Esmeraldas con 5.023 y Los Ríos con 4.880.

Respecto a los municipios o cantones, el informe precisa que Quito es la ciudad más afectada por la pandemia con 68.604, 92 nuevos contagios, seguida de Guayaquil con 18.946, 132 adicionales en 24 horas; Cuenca (10.819), Loja (5.604), Santo Domingo (4.992) y Ambato (4.972).

Las estadísticas se basan en los reportes de las pruebas PCR, que hasta el momento se han realizado a 741.132 personas en Ecuador, país con más de 17 millones de habitantes.

De acuerdo al reporte, 184.507 personas se han recuperado y 823 personas están hospitalizadas, de las cuales 362 tienen pronóstico reservado.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la semana pasada la adopción de un nuevo estado de excepción de 30 días y un toque de queda de 15 días entre las 22.00 y las 04.00 hora local, que incluye ley seca, a raíz de la mutación del coronavirus reportada en Reino Unido y a fin de evitar aglomeraciones navideñas.

Tras el último estado de excepción que había expirado en septiembre por una resolución del Tribunal Constitucional, que impidió prolongar más allá de los seis meses esa situación, las autoridades han justificado que en esa ocasión se trata de una medida focalizada.

Entre otras directrices se restringen las reuniones sociales a 10 personas, se dispuso el cierre de playas del país los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Además, nuevos horarios para centros comerciales de 08.00 a 20.00 hora local, bajo un aforo del 50 %, así como la prohibición de la tradicional quema de monigotes en fin de año.

De su lado, el Comité de Operaciones de Emergencia indicó el domingo que todo pasajero que arribe a Ecuador debe presentar obligatoriamente el resultado negativo de la prueba PCR, que debe haberse realizado dentro de los diez días previos al viaje.

Con la presentación de esa prueba negativa, no se requerirá aislamiento obligatorio.

El COE dispuso que se realice de forma aleatoria la prueba rápida de antígenos a los pasajeros de vuelos internacionales, y en caso excepcional de que un pasajero no cumpla con la disposición sobre la prueba PCR negativa, se le aplicará la prueba rápida de antígenos.

Si esa prueba da positivo, el pasajero entra en aislamiento obligatorio por diez días y los residentes en Ecuador lo harán en la dirección que declaren a su ingreso, mientras que los no residentes lo harán en hospedajes determinados por el Gobierno, y cubrirán sus costes.

Si el resultado es negativo, deberá realizar aislamiento obligatorio por cinco días, si no presenta sintomatología.

Pasajeros menores de 14 años y la tripulación de los aviones están exentos de realizarse la prueba de antígenos.

Para salir de Ecuador o para vuelos internos no se requiere prueba para covid, con excepción de los viajes a Galápagos, para el que se exige un resultado negativo de una prueba PCR tomada dentro de las 96 horas previas al viaje.