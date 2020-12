Duque firma un decreto que agiliza los trámites para las vacunas contra el coronavirus

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Elvis González/Archivo

Bogotá, 28 dic (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, informó este lunes que firmó un decreto que permite agilizar los procesos para la llegada al país de las vacunas adquiridas por el Gobierno para comenzar la inmunización contra la covid-19.

Así lo afirmó el jefe de Estado en su programa de televisión "Prevención y Acción", en el que informa al país sobre asuntos relacionados con el coronavirus, pandemia que deja en Colombia 1.603.807 contagiados y 42.374 fallecidos.

"Firmamos el decreto a partir del cual tenemos todos los protocolos de celeridad, para lo que se conoce como Aprobación de Emergencia, para que lleguen medicamentos de manera supervisada, de manera temporal, de manera que puedan llegar al país, aceleradamente, las vacunas conforme al cronograma que ha sido definido por el Ministerio" de Salud, dijo Duque.

Explicó que la norma no solamente establece "procedimientos claros" para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia (Invima) sino que es un paso adicional, luego de suscribir "los contratos de compra de 40 millones de dosis de vacunas".

El Invima es una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la salud de los colombianos, mediante la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.

CAMINO EXPEDITO

Hace algunas semanas Duque anunció que el Gobierno cerró negocios para comprar 10 millones de vacunas de los laboratorios Pfizer y 10 millones de AstraZeneca, así como un acuerdo a través de la plataforma Covax, de la Organización Mundial de la Salud, para adquirir 20 millones de dosis más.

El Gobierno estima que las vacunas se comenzarán a aplicar en las primeras semanas de 2021 y que en la etapa inicial serán inmunizadas personas mayores de 80 años y personal de salud de primera línea.

Duque explicó hoy, igualmente, que con la firma del decreto las farmacéuticas podrán tener la aprobación del Invima "de forma expedita".

Por su lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, afirmó que la normativa permite "flexibilizar" los trámites para la aprobación de la vacuna.

"No es una aprobación a la ligera, es con requerimientos y lo realiza el Invima, pero considerando que podemos tener menor tiempo de recorrido y evaluación de los estudios para poder usar estos medicamentos o vacunas", explicó el Ministro, citado en un comunicado de su despacho.

LLAMADO A CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS

Por otro lado, Duque hizo un llamado al país para recibir el Año Nuevo en familia y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

"Tengamos mucha precaución, estamos prácticamente a pocas semanas de empezar a ver un ciclo de vacunación en el país y, por eso, no se justifica poner en riesgo a ese familiar que tiene preexistencias, que tiene comorbilidades, a ese familiar que está dentro de la población de riesgo", dijo.

Subrayó que faltan pocos días para despedir el 2020, que luego viene la semana con el puente de Reyes y enfatizó en que "el comportamiento que tengamos en estas dos semanas va a determinar la dinámica con la que vamos a empezar el año".

"No podemos estropear lo que hemos logrado. Es cierto que logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo. Es cierto aumentamos la capacidad de pruebas, pero el comportamiento ciudadano es determinante", aseguró.