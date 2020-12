Diputados argentinos debaten ley que conforma nuevo cálculo de jubilaciones

En la imagen, una sesión de la Cámara de Diputados de Argentina. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 29 dic (EFE).- La Cámara de Diputados de Argentina debate este martes un proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo de Alberto Fernández, que establece un nuevo cálculo de las jubilaciones, y que como ya fue aprobado por el Senado se encamina a su sanción definitiva.

La iniciativa propone un nuevo índice para actualizar los haberes jubilatorios, cuyo cálculo combina en un 50 % la recaudación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y en otro 50 % del coeficiente de variación salarial, surgido de la que resulte más alta entre las medidas por el instituto de estadísticas y el Ministerio de Trabajo.

Se prevé que la sesión en la Cámara Baja sea extensa, y el oficialismo, que no tiene mayoría absoluta, espera obtener el apoyo de bloques opositores minoritarios.

"Nos referimos a modificar el esquema de movilidad jubilatoria, lo cual tiene incidencia directa sobre 7 millones de jubilados y pensionados y sobre 17 millones de personas si además consideramos a los beneficiarios de las políticas sociales", dijo en la sesión el diputado Marcelo Casaretto.

Mario Negri, de Juntos por el Cambio, principal grupo opositor, criticó en Twitter que se impulse una fórmula de movilidad jubilatoria "que NO (sic) contempla la inflación", algo que hará que "18 millones de personas irremediablemente perderán poder adquisitivo".

"Quiero decir que acá está clara la voluntad política de que si los salarios y la recaudación van por debajo de inflación, claramente los jubilados van a perder", dijo en la sesión el izquierdista Nicolás del Caño.

EL RECUERDO DE 2017

La sesión impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández fue convocada el mismo día en que el Senado, ubicado en el mismo palacio, trata la ley del aborto, cuyo debate mantiene expectante al país y es seguido por miles de personas a las puertas del Congreso, tanto a favor y en contra del proyecto.

Esto ha sido percibido por algunos analistas como una estrategia del Gobierno para evitar una alta exposición de la reforma jubilatoria y que no ocurra como en la última ocasión en que el Congreso trató el sistema de pensiones, en diciembre de 2017 y aún con el conservador Mauricio Macri (2015-2019) como presidente.

En aquella ocasión, multitud de personas se agolparon ante el Congreso en manifestaciones que buscaban frenar la aprobación de la reforma previsional ideada por el entonces Ejecutivo, que dejaron como saldo multitud de detenidos y heridos por enfrentamientos con la policía.

Los problemas llevaron a suspender el debate en la Cámara de Diputados, que acabó aprobando en otra sesión el proyecto días después, también con disturbios en los alrededores del Parlamento.