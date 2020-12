Entrenamiento del Atlético de Madrid en la ciudad deportiva Wanda en Majadahonda este lunes. EFE/Chema Moya

Madrid, 29 dic (EFE).- El delantero hispano-brasileño Diego Costa sigue sin entrenarse con el Atlético de Madrid mientras mantiene su decisión de salir del club rojiblanco, aunque su marcha está en espera, pendiente de si el futbolista acepta o no las condiciones para rescindir su contrato que le ha puesto la entidad madrileña.

Ni el lunes ni el martes, cuando estaba citado para ejercitarse con el equipo para preparar el encuentro de este miércoles contra el Getafe, el atacante ha participado en ninguno de los dos entrenamientos del conjunto rojiblanco. Ni tampoco ha acudido a la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

El lunes se asumió su ausencia por la negociación para su salida, que pasó de encaminada a enredada, porque los motivos familiares que habían promovido la determinación del ariete ya no parecían tales a lo largo del día y porque Diego Costa no aceptó las condiciones que exigía el club en el caso de fichar por un rival directo.

Si iba a un club de Brasil, según fuentes de la entidad, el Atlético le dejaba ir libre, sin contraprestación en forma de traspaso del equipo de destino; si, en cambio, jugaba en alguno de los 15 otros conjuntos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones o alguno de LaLiga, sí se incluía indemnización.

No hubo acuerdo en la reunión de la tarde-noche del lunes entre ambas partes. La rescisión amistosa y rápida que se intuía un día antes entró en conflicto por las citadas condiciones y este martes se esperaba a Diego Costa en el entrenamiento a las órdenes de Simeone, pero el delantero no apareció por la Ciudad Deportiva.

Salvo giro de última hora, no jugará contra el Getafe ni estará tampoco en la convocatoria, dentro de una situación en este momento estancada, cuyo desenlace es incierto.

En la sesión tampoco participaron Ivo Grbic, aislado por la COVID-19, ni Kieran Trippier, sancionado diez semanas por la Federación Inglesa sin jugar ni entrenarse con el equipo, mientras que el mexicano Héctor Herrera prosiguió con su recuperación de una lesión muscular. Los tres son baja este miércoles ante el Getafe.