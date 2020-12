De deportistas a referentes

La tenista japonesa Naomi Osaka tras ganar el Open de EEUU. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Madrid, 29 dic (EFE).- De líderes en las canchas a referentes globales: el año 2020 brindó a los deportistas la oportunidad de significarse ante problemas sociales de distinta índole, entre ellos la pandemia de covid, y de convertirse en voces autorizadas más allá de los campos de juego.

Desde Yelena Levchenko, detenida por participar en las protestas contra Alexandr Lukashenko, hasta Chris Nikic, el primer hombre con síndrome de Down que completó un ‘Ironman’, el deporte puso sobre la mesa los valores que trascienden la competición.

YELENA LEVCHENKO, ARRESTADA POR OPONERSE A LUKASHENKO

Sin colchón ni sábanas, sin agua caliente, con la cadena del váter bloqueada, sin ducha.

En esas condiciones permaneció arrestada durante 15 días la baloncestista bielorrusa Yelena Levchenko por participar en las protestas contra el régimen de Alexandr Lukashenko.

Levchenko, elegida la mejor pívot del mundial del año 2010, estuvo detenida en el centro de reclusión de Okréstina, famoso como sede de abusos y torturas.

Fue una de los centenares de deportistas que firmaron un escrito en el que solicitaban el fin de la represión policial y la convocatoria de unas nuevas elecciones, tras las que ganó Lukashenko en agosto de forma fraudulenta, según la oposición y la Unión Europea.

Sus voces llegaron al COI, ante la anómala circunstancia de que el presidente de Bielorrusia lo es también del comité olímpico de su país. El organismo internacional ha vetado a Lukashenko de los Juegos de Tokio, le ha cortado el grifo de sus ayudas económicas y le ha exigido que la preparación olímpica de los deportistas no se vea condicionada por sus ideas políticas.

UNZÚE, TORRECILLA, CARLA SUÁREZ: LA FORTALEZA ANTE LA ENFERMEDAD

El exguardameta Juan Carlos Unzúe, enfermo de ELA; la jugadora del Atlético de Madrid Virgina Torrecilla, operada de un tumor cerebral; y la tenista Carla Suárez, en tratamiento por un linfoma de Hodgkin, expusieron a la luz pública sus dolencias con la esperanza de ayudar a otros enfermos y de fomentar las inversiones en investigación.

Torrecilla y Suárez encaran la última etapa de sus tratamientos con optimismo y en buen estado. Unzúe sabe que la ELA no tiene cura.

Por eso, al tiempo que anunció su enfermedad anunció también su ‘fichaje’ por “un equipo modesto pero muy comprometido, que cada día firma a tres caras nuevas y pierde a otras tres por causa de la ELA”. Ese equipo es la Fundación Luzón, con la que trabajará para recaudar fondos "que ayuden a la investigación y a encontrar un tratamiento” actualmente inexistente.

NAOMI OSAKA, “ANTES QUE DEPORTISTA, UNA MUJER NEGRA”

El Abierto de Cincinnati, disputado realmente en Nueva York y con el que el tenis volvía a la actividad tras la pandemia, coincidió con el momento de mayor efervescencia del movimiento ‘Black Lives Matter’ y, además, con la detención a tiros de un hombre negro llamado Jacob Blake, que quedó gravemente herido en presencia de sus hijos.

El caso impresionó tanto a Naomi Osaka que la tenista japonesa anunció su retirada del torneo. ”Antes que deportista, soy una mujer negra”, dijo en un comunicado.

“No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo abrir un debate en un deporte de mayoría blanca, considero que es un paso en la dirección correcta”, añadió.

El torneo negoció con Osaka su regreso a las pistas a cambio de la suspensión de una jornada de partidos como muestra de solidaridad. Así se hizo y la japonesa llegó a la final, aunque no pudo jugarla por lesión.

La federación internacional (ITF) se mostró “orgullosa” de Osaka “y de todos los jugadores que han mostrado su liderazgo, ahora y durante décadas, empleando sus voces para crear conciencia e inspirar el cambio”.

CHRIS NIKIC, UN HOMBRE DE HIERRO CON SÍNDROME DE DOWN

Entre los pocos escogidos capaces de completar un ‘Ironman’ figura desde el mes de noviembre un hombre con síndrome de Down, el estadounidense Chris Nikic.

A sus 21 años, Nikic completó los 3.860 m de natación, los 180 km de bicicleta y los 42,2 de carrera en un tiempo de 16 horas, 46 minutos y 9 segundos. Por debajo de las 17 horas que marcan el límite para homologar los tiempos. Fue en el ‘Ironman’ de Florida, su estado natal, donde Nikic se convirtió en leyenda.

Sus primeros mensajes fueron a favor de la inclusión. Ahora recauda dinero para ayudar a otros deportistas con síndrome de Down, porque él ha sido el primero en hacerse de hierro, pero no quiere ser el único.

PAULA DAPENA, CONTRA LA MAYORÍA

La muerte de Diego Maradona cubrió de dolor los campos de fútbol del mundo entero. En miles de ellos se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria del quizá mejor jugador de la historia.

Paula Dapena se plantó ante la mayoría. La jugadora del Viajes EntreRías, club de la segunda división española, se sentó de espaldas sobre el césped mientras su equipo y el Deportivo Abanca cumplían con el ritual de luto.

“Para ser buen deportista tienes que tener valores por encima del fútbol. Maradona era un maltratador, no nos podemos olvidar de eso”, dijo Dapena, de 24 años, para explicar su postura.

Pese a que en las jornadas posteriores recibió insultos y amenazas de muerte, afirmó que repetiría su gesto “mil veces”.



HAYLEY WICKENHEISER, CUATRO OROS OLÍMPICOS AL SERVICIO DE LA MEDICINA

Cuatro veces campeona olímpica y siete veces campeona del mundo. El nombre de la canadiense Hayley Wickenheiser es poco conocido en los países sin tradición de deportes de invierno, pero se trata, sencillamente, de la mejor jugadora de hockey sobre hielo de todos los tiempos.

Durante su carrera deportiva, que concluyó en 2017, se graduó en kinesiología. Ahora estudia medicina y las campañas de prevención del covid, de apoyo al personal sanitario y de ayuda a los enfermos se han convertido en la razón de su vida.

Los mensajes de la exjugadora, que también es miembro del COI, son un resumen comprensible, directo e inequívoco de lo que los expertos llevan meses recomendando:

“La gente se cansa de las medidas, ya lo sé, yo tengo que usar una mascarilla de 8 a 10 horas al día en el hospital. Pero no podemos relajarnos ahora. Los casos están aumentando de nuevo. Las mascarillas ayudan. La distancia ayuda. La planificación segura ayuda. Esto es todo lo que tenemos. Cuidaos”.

Natalia Arriaga