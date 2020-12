Coronavirus.- Ministro de Defensa boliviano da positivo por COVID-19 mientras se aprueba la ley para garantizar vacunas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, ha dado positivo por coronavirus, convirtiéndose así en el primer miembro del Gobierno en contrar la enfermedad, mientras el presidente, Luis Arce, ha aprobado este lunes los presupuestos generales de 2021 en los que se han destinado los "recursos necesarios" para la compra de las vacunas contra la COVID-19.



Novillo está "estable", según las autoridades sanitarias del país, y se realizó la prueba después de sentir "malestar físico". Mientras se recupera, el ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, "asumirá las funciones de ministro de Defensa interino", según un comunicado emitido por esa cartera.



Por otra parte, Arce se ha referido este lunes a la estrategia para la vacunación de la población que ha seguido y seguirá el país andino, y ha asegurado que el país enfrenta dificultades para asegurar la provisión de dosis, algo de lo que ha culpado a la Administración interina de su predecesora, Jeanine Áñez.



"Contrariamente a lo que hicieron otros países que tenían gobiernos legítimamente elegidos, haciendo las gestiones en su debido momento para contar con las vacunas necesarias, el Gobierno de facto de Bolivia no lo hizo", ha denunciado Arce durante un acto parlamentario en el que se han aprobado los presupuestos.



No obstante, con la aprobación de esta ley, Arce ha garantizado que se han destinado suficientes recursos para garantizar la compra de nuevas vacunas, además de las que ya tiene aseguradas a través el mecanismo internacional COVAX, que garantiza dosis para el 20 por ciento de la población.



A parte de este acuerdo, Bolivia no figura entre los países con contratos de adquisición de vacunas con otras farmacéuticas o laboratorios, por lo que el Gobierno está agilizando cambios en la ley para comprar las dosis, ya que han tenido que hacer todo "desde cero porque el anterior Gobierno no dejó nada", según la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, según declaraciones recogidas por 'Página Siete'.



Además, Arce ha subrayado que con los presupuestos "estamos garantizando el presupuesto la adquisición de las vacunas (...) El presupuesto del 2021 contempla también la conclusión de nuestros hospitales que han estado por mucho tiempo abandonados".



Su compromiso, ha asegurado es "concluir todo el programa de hospitales que habíamos trazado, tener toda la infraestructura para enfrentar posibles rebrotes de coronavirus y de otras enfermedades en el país". La nueva ley garantiza un 10 por ciento del presupuesto para fortalecer el sistema sanitario boliviano.



El Ministerio de Salud de Bolivia ha detectado en las últimas 24 horas 751 nuevos contagios, por lo que la cifra de casos suma ya 155.594, además de ocho nuevos decesos este lunes.



Según las autoridades sanitarias del país, 9.106 personas han fallecido a causa de la enfermedad, mientras que 130.620 se han recuperado --398 en la última jornada-- y 15.868 casos siguen activos.