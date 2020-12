Coronavirus.- La agencia del medicamento de Brasil da el certificado de "buenas prácticas" a Pfizer y su vacuna

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ha otorgado este lunes a la farmacéutica Pfizer su certificado de "buenas prácticas" en relación al desarrollo de su vacuna, requisito imprescindible para que se pueda aprobar en un futuro su uso de emergencia en el país.



Anvisa ha explicado, cuenta el diario 'O Globo', que dispone de información de tres de las cuatro empresas que trabajan en la fabricación de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNtech, la cuales cuentan ya con el aval del ente estatal.



No es la primera empresa a la que Anvisa otorga su aval de "buenas prácticas", pues la semana pasada ya dio el visto bueno a las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la farmacéutica china CoronaVac, después de que sus funcionarios regresaran de las instalaciones en el país asiático.



Brasil, que a diferencia de otros países de la región todavía no ha fijado un calendario de vacunación, ha superado este lunes los 191.500 fallecidos y ya suma más de 7,5 millones de casos acumulados.



Ante las críticas recibidas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha justificado que esta falta de plan se debe a que Anvisa no ha recibido todavía ninguna propuesta de registro o de uso de emergencia de la vacuna



"Se están haciendo todos los esfuerzos para que los permisos concluyan lo antes posible", han explicado desde Anvisa, que considera que este proceso previo es "fundamental para que las vacunas que estén disponibles en Brasil tengan calidad y seguridad".