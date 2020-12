Coronavirus.- Ecuador iniciará en enero los ensayos clínicos de la vacuna china contra el coronavirus

25/08/2020 Personal médico comprueba la temperatura de varios agentes de la Policía de Ecuador, en medio de la crisis sanitaria de la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL SANTIAGO ARMAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, ha anunciado este lunes que el país acogerá en enero los ensayos clínicos de la candidata a vacuna contra el coronavirus de un laboratorio chino, mientras ha iniciado una campaña de pruebas aleatorias de COVID-19 a viajeros internacionales que ingresen al territorio nacional.



Entre 5.000 y 8.000 ecuatorianos se someterán a las pruebas de la inoculación que ya se encuentra en fase 3 para evaluar si es eficaz contra las 25 variantes de la enfermedad que existen actualmente en el país andino, publica 'El Universo'.



Se trata del "primer ensayo de este tipo que se realice en el país", según ha incidido el responsable de la cartera de Salud, tras recalcar que "se ha probado ya en miles de personas en el gigante asiático", en referencia a China.



Zevallos también ha asegurado este lunes que la vacuna de Pfizer se empezará a aplicar en Ecuador a partir de enero, aunque no ha concretado fecha de llegada de las dosis ni de cuando se darán las primeras vacunaciones, aunque el Gobierno ha llegado a un acuerdo con la farmacéutica para obtener 50.000 dosis en una primera fase.



Ante la preocupación de la entrada de la nueva cepa de la COVID-19 detectada en Reino Unido, el ministro ha asegurado que, hasta el momento, no se ha detectado en el país, según pruebas que se han realizado en las universidades San Francisco, Espíritu Santo y el Instituto Nacional para la Salud Pública (Inspi).



No obstante, y a pesar de que los pasajeros que procedan de la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Sudáfrica, donde ya se ha detectado la nueva variante, tienen que presentar una prueba diagnostica negativa, las autoridades han empezado a realizar pruebas aleatorias a los viajeros internacionales.



Además, los pasajeros tanto ecuatorianos como extranjeros deben proporcionar una PCR negativa con una vigencia de 10 horas antes de entrar al país. Según Zevallos, estas pruebas aleatorias suponen una mayor seguridad, al tratarse de la de antígenos.



Ecuador se encuentra sumido en un recrudecimiento de la incidencia de la pandemia, con 209.758 casos de coronavirus detectados desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales 403 se han registrado en las últimas 24 horas según los datos de las autoridades sanitarias.



La capital, Quito, es el territorio con mayor número de contagios, con un total de 68.512, y con una concentración del 32,6 por ciento de pacientes que han contraído el virus a nivel nacional.



Por otro lado, 13.994 personas han fallecido por la COVID-19, a las que se suman 4.553 probables muertes más.



En este contexto de incremento de la curva de contagios dará inicio la campaña electoral para las próximas elecciones presidenciales, concretamente el 31 de diciembre, en medio de las polémicas con los organismos electorales, con la todavía incertidumbre por la candidatura de Justicia Social, lo que ha retrasado la impresión de papeletas.



El protocolo sanitario también es motivo de preocupación entre las fuerzas políticas, y hasta el momento solo se ha aprobado la realización de caravanas y caminatas.