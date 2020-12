Coronavirus.- Colombia aprueba el decreto para avalar el uso de emergencia de las vacunas contra la COVID-19

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, ha confirmado este lunes que el Gobierno ha ratificado el decreto con el que se agilizan, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), los trámites para permitir el uso de emergencia de las vacunas contra el coronavirus, de las que hay ya apalabradas unas 40 millones de dosis.



Ruiz ha subrayado que no se trata de "una aprobación a la ligera", sino un mecanismo que "busca, fundamentalmente, agilizar procesos de aprobación, que los datos de los estudios sean presentados de manera oportuna y se asegure que los pacientes estén informados".



El anuncio ha tenido lugar este lunes durante el programa diario 'Prevención y Acción' en el que el presidente de Colombia, Iván Duque, hace balance de la situación de la pandemia. "Firmamos el decreto a partir del cual tenemos todos los protocolos de celeridad para lo que se conoce como aprobación de emergencia", ha dicho.



"Este decreto no solamente establece procedimientos claros para el Invima, sino que nos permite dar un paso adicional, tras suscribir los contratos de compra de 40 millones de dosis, para que tengamos el proceso conforme al cronograma", ha explicado.



Por su parte, el Ministerio de Salud ha confirmado este lunes otros 9.310 casos de coronavirus y 203 fallecidos, lo que significa un total de 1.603.807 positivos, de los cuales 1.469.041 son recuperados, y 42.374 muertes.



Bogotá, que vive su segundo pico de la pandemia, es la región más afectada, con 455.240 casos acumulados y cerca de 9.600 fallecidos. La alcaldesa de la capital, Claudia López, ha confirmado que las restricciones a la movilidad vigentes durante las fiestas de Navidad se prorrogarán hasta Año Nuevo.



"Quienes quieran tener una cena con su familia para fin de año, por favor, que se aíslen previamente para que tengan la certeza de que llegan sin síntomas y que no van a contagiar a sus familiares", ha pedido López durante un diálogo en la emisora local de televisión Canal Capital.



"De momento descartamos nuevas medidas para esta celebración. Sí vamos a mantener la prohibición de la venta y consumo de alcohol y tampoco habrá fiestas públicas en las calles", ha remarcado.