Coronavirus.- Alertan de falta de camas UCI en Perú, mientras el Gobierno ultima negociaciones para tres vacunas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SPMI) ha comunicado este lunes que el país solo dispone de 50 camas de unidades de cuidados intensivos en los hospitales públicos, mientras que el Gobierno peruano ha anunciado que está ultimando las negociaciones con tres farmacéuticas para la adquisición de sus candidatas a vacunas contra la COVID-19.



Según el presidente de la SPMI, Jesús Valverde, solo hay 1.400 camas de UCI para la atención de pacientes de coronavirus y de otras enfermedades, aunque "hay un porcentaje que no está operativo porque no hay recurso humano o no hay respirador mecánico".



"Entre pacientes COVID-19 y no COVID-19, hay 1.350 camas ocupadas" en la actualidad, ha explicado Valverde en una entrevista para RPP. Estas cifras, no obstante, contrastan con las del Ministerio de Salud, que señala que hay 1.144 camas UCI ocupadas de un total de 1.519, por lo que quedarían 375 disponibles.



La diferencia se da porque el SPMI no cuenta aquellas camas en las que faltan profesionales y equipos para mantenerlas operativas.



Por otra parte, el viceministro de Salud peruano, Luis Suárez, ha asegurado que "por lo menos con tres laboratorios estamos en la última fase de negociación", tras añadir que están negociando los precios y acuerdos sobre aspectos logísticos, "de cómo se traería la vacuna y cómo sería el cronograma de entrega", cuenta la agencia estatal Andina.



Hasta el momento, Perú ha llegado a acuerdos de compra con Pfizer y la coalición Covax Facility, y se espera que las primeras vacunas lleguen al país en el primer trimestre de 2021.



Este lunes, las autoridades sanitarias del país han confirmado 873 nuevos casos de coronavirus, por lo que el balance global de contagios en Perú es de 1.008.908 positivos, de los cuales se han recuperado 947.427 --59 en las últimas 24 horas--.



El reporte sanitario refleja que han fallecido a causa de la enfermedad 37.525 personas, tras la muerte de otras 51 en la última jornada, mientras que 4.479 pacientes siguen hospitalizados.