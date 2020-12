Colombia.- La Fiscalía de Colombia procesa a 22 agentes de Policía por recibir pagos de bandas del narcotráfico

23/07/2019 Policía de Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA SOCIEDAD TWITTER



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Colombia ha procesado a 22 agentes de la Policía y a 11 presuntos integrantes de bandas dedicadas al narcomenudeo en Medellín, en el departamento de Antioquia, acusados los primeros de recibir pagos de los grupos organizados para no actuar contra los delitos.



Según las pruebas obtenidas por la Fiscalía, los agentes recibían pagos mensuales de hasta 25 millones de pesos colombianos (unos 5.800 euros) para no actuar contra los miembros de, al menos, 13 redes de delincuencia organizada, además de permitir la venta de drogas y otros delitos.



En el sector de Belén, en Medellín, los acusados también habrían accedido a viviendas en las que encontraban drogas y armas para posteriormente exigir dinero a las bandas para devolver lo incautado y no detenerlos. Habrían llegado a recibir hasta 45 y 50 millones de pesos (unos 10.500 y 11.600 euros) para no llevar a cabo detenciones, informa el diario 'El Tiempo'.



Los 22 agentes han sido imputados por concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión, tráfico de estupefacientes y porte de arma de fuego tanto de defensa personal como de uso privativo.



Un juez ha decretado prisión provisional para 16 de los uniformados acusados, mientras que los otros seis han quedado bajo arresto domiciliario.



Por otro lado, a los once presuntos miembros de las bandas se les han imputado cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes y porte de arma de defensa personal y uso privativo.



Nueve de ellos han ido a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra, entre los cuales está un sujeto que responde al sobrenombre de 'Cortico', quien sería uno de los delincuentes más buscados en el valle de Aburrá, en el centro-sur de Antioquia.



En el momento de la detención fueron incautados 48 kilogramos de marihuana, 45 teléfonos móviles, un arma, 100 gomas con alucinógenos, entre otras drogas.