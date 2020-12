Colombia.- (AMP) Colombia incrementará un 3,5% el salario mínimo en 2021, hasta 237 euros

20/01/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque. ECONOMIA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este martes que el Gobierno incrementará en un 3,5% el salario mínimo en 2021, hasta alcanzar una cifra superior al millón de pesos colombianos, unos 237 euros al cambio actual.



El salario mínimo constará de dos partes, uno de 908.526 pesos colombianos (212 euros) y un subsidio de transporte de 106.454 pesos colombianos (24,8 euros).



"Nuevo salario mínimo para 2021. Por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, superará, incluido el subsidio de transporte, el millón de pesos", ha anunciado el mandatario en su cuenta de Twitter.



El incremento del 3,5%, al mismo tiempo, supondría más del doble de la inflación estimada al cierre de 2020 (1,5%), según Duque. El presidente ha destacado que es necesario mantener el equilibrio entre poder adquisitivo y proteger y generar nuevos empleos.



La directora del programa latinoamericano del Wilson Center, Cynthia Arnson, ha explicado que esta subida del salario mínimo se produce en un momento en el que más del 20% de los trabajadores colombianos asegura no ganar lo suficiente para cubrir sus gastos básicos, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).



En esta línea, Arnson ha subrayado que el reto para Colombia y otros países latinoamericanos pasa por fomentar la formalidad en el empleo sin realizar rebajas significativas en términos salariales.



"Según el DANE, mas de 20% de los trabajadores dice que no ganan lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. El desafío para Colombia, y para otros países con enormes niveles de informalidad, es crear empleos en el sector formal, sin crear un carrera hacia el abismo ('race to the bottom') en términos salariales. Encontrar este punto de equilibrio en tiempos del coronavirus -una época marcada por tremendas alzas en el desempleo y la quiebra de muchas empresas- es sumamente difícil", ha advertido Arnson en declaraciones a Europa Press.



En comparación con el resto de países latinoamericanos, Colombia no es uno de los que tiene un salario mínimo más alto, ya que le superan Chile (373,2 euros), Uruguay (346,3 euros) y Ecuador (326,7 euros).



La subida del salario mínimo para 2021 en Colombia se une a la del 15% que realizará México, hasta situarse en unos 175,5 euros mensuales.