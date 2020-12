Chilena SQM busca nuevos proyectos de litio en otros países

(Bloomberg) -- Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), el segundo mayor productor de litio del mundo, está en busca de oportunidades para desarrollar nuevos proyectos en diferentes países y satisfacer una demanda que podría triplicarse para 2025.

Parte del financiamiento para las inversiones durante los próximos cuatro años provendrá de la venta de US$1.100 millones en acciones nuevas, en lugar de flujos o deuda, dijo el gerente de finanzas de SQM, Gerardo Illanes, en una entrevista radial con Pauta Bloomberg. “Un aumento de capital nos permite seguir teniendo flexibilidad para ejecutar nuevos proyectos cuando los encontremos”.

Los accionistas votarán el aumento de capital el 22 de enero. La compañía con sede en Santiago ya está en conversaciones con su mayor inversionista, la china Tianqi Lithium Corp., y accionistas minoritarios que incluyen fondos de pensiones chilenos. Lo recaudado se destinará a financiar el aumento de la producción nacional de litio y una posible expansión del proyecto Mount Holland en Australia.

“Australia es muy atractiva por los yacimientos disponibles allá, pero también hemos estado buscando en otras partes y estamos muy abiertos a evaluar otras opciones”, señaló Illanes.

Se necesita más producción para satisfacer la creciente demanda de la industria de vehículos eléctricos, dijo Illanes. La producción total de litio podría llegar a 63.000 toneladas métricas en 2020, un 40% más que el año anterior. Después de aumentar hasta 2025, la demanda podría duplicarse para 2030, sostuvo Illanes.

Los precios del litio podrían subir junto con la demanda, lo que respalda la expansión del proyecto, dijo el ejecutivo.

