Censarán a potenciales beneficiarios de un TPS para venezolanos en EE.UU.

El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, Gustavo Marcano. EFE/ Alba Vigaray/Archivo

Miami, 28 dic (EFE).- El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, Gustavo Marcano, anunció este lunes la elaboración de un censo de los venezolanos que necesitan un Estatuto de Protección Temporal (TPS) para presentarlo a las autoridades estadounidenses con el fin de impulsar su pronta aprobación.

Marcano hizo el anuncio a la salida del Broward Transitional Center, un centro de detención próximo a Miami donde él y otros miembros de la legación diplomática que representa al líder opositor Juan Guaidó se reunieron con 40 venezolanos -38 hombres y dos mujeres- recluidos allí por razones migratorias.

"Estamos esperando a que llegue la nueva administración para entregarles un número preciso para poder trabajar con ellos y no tengamos que ver nunca más a personas como las que vimos hoy", dijo.

Lo que los venezolanos necesitan es una garantía para poder vivir libres y trabajar legalmente en este país y no ser deportados a Venezuela, subrayó.

El ministro consejero hizo hincapié en que ninguno de los 40 venezolanos a los que visitó ha cometido delito alguno y la única razón de que estén detenidos es porque tuvieron que huir de Venezuela perseguidos por la "narcodictadura" de Nicolás Maduro o en busca de oportunidades para ellos y sus familias debido a la crisis económica en Venezuela.

Los representantes de Guaidó, reconocido por el Gobierno de EE.UU. y los de otro medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, dijeron que ninguno de los venezolanos en ese centro situado al norte de Miami se ha contagiado de covid-19.

Los venezolanos en el Broward Transitional Center les trasladaron que los detenidos que presentan síntomas de covid-19 son puestos en aislamiento en áreas especiales, dijo Marcano en respuesta a un periodista que le interpeló sobre algunas denuncias de hacinamiento y falta de higiene planteadas por familiares de otros indocumentados recluidos en ese centro.

Según Marcano, los venezolanos sí plantearon la necesidad de un acceso más fácil a medicamentos que algunos requieren por problemas crónicos.

Marcano insistió en que van a hacer todo lo posible para que el Gobierno que asumirá en enero o el Congreso estadounidense aprueben en el primer mes del año 2021 el TPS para los venezolanos, algo a lo que el demócrata Joe Biden, ya presidente electo, se mostró favorable durante la campaña electoral.

El diplomático señaló que la embajada que encabeza Carlos Vecchio se ha reunido con representantes y senadores tanto demócratas como republicanos con el fin de allanar el camino.

El registro o censo de venezolanos en "vulnerabilidad migratorios" tiene como objeto que se apruebe "lo más rápido posible" esa protección, ya sea por vía ejecutiva o legislativa, agregó.

"Se trata de una medida temporal, hasta que logremos la libertad del país en elecciones libres y transparentes", recalcó.

El ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Washington, Brian Fincheltub, subrayó que hay más de cinco millones de venezolanos que han huido de "una dictadura que no respeta los derechos básicos y fundamentales" y están repartidos por el mundo.

A día de hoy hay 257 venezolanos en cárceles para inmigrantes de EE.UU., de acuerdo con el funcionario, quien mostró su satisfacción porque hace exactamente un año eran 1.100.

Gracias a un trabajo conjunto con abogados de inmigración "pro bono" (sin honorarios) lograron que más de un 70 % de aquellos 1.100 puedan esperar en libertad a resolver su situación migratoria.

El director de asuntos consulares subrayó que van a visitar a todos los que siguen recluidos y poner a su disposición abogados que les ayuden también a recuperar la libertad.