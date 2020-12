Casa Real.- Sánchez anuncia una "hoja de ruta" de Zarzuela para mejorar su ejemplaridad pero no aclara si habrá una Ley de la Corona

Deja en el aire si buscará el apoyo del PP y acusa a los 'populares' de evitar los acuerdos: "Dos no bailan si uno no quiere"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que Felipe VI cuenta con una "hoja de ruta" para mejorar la transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas de la monarquía y ha garantizado que para ello cuenta con el apoyo del Ejecutivo, aunque no ha aclarado si el Consejo de Ministros impulsará una Ley de la Corona.



En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año, Sánchez ha dado por hecho que Zarzuela dará pasos para adecuar la institución a "una monarquía parlamentaria constitucional adecuada a la España del siglo XXI", aunque no ha dado más detalles.



"Paso a paso", ha dicho al ser preguntado por una Ley de la Corona, que debería ser impulsada por el Ejecutivo. Sánchez ha insistido en que ya se irá conociendo cómo se materializa ese compromiso que marcó el Rey en su discurso de Navidad en forma de "hoja de ruta" para la "renovación de la Corona".



A su juicio, Felipe VI realizó una comparecencia "valiente" en la que "marcó claramente cuál es rumbo hacia el cual quiere dirigir la Corona y Jefatura del Estado". "Esa renovación tiene que estar vinculada con la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad", ha sostenido.



El presidente cree que es la línea que está siguiendo Felipe VI desde el inicio de su reinado y que el Gobierno "respeta y está de acuerdo". "Contará con el apoyo y aplauso (del Ejecutivo) para seguir con esa tarea de renovación que empezó cuando obtuvo Jefatura del Estado Felipe VI", ha garantizado.



En este sentido, Sánchez no ha dado detalles sobre las medidas concretas que podrían adoptarse por parte de Zarzuela o del Gobierno, pero ha insistido en que la Corona continuará con el "ánimo de renovación" que cree que ha demostrado "con hechos" Felipe VI. "Y en lo que podamos ayudar, el Gobierno estará a disposición de la Corona", ha reiterado.



"EL PP, CON LA ULTRADERECHA"



Tampoco ha aclarado Sánchez si intentará contar con el consenso del PP para esta materia. Según ha censurado, los 'populares' se han dedicado el último año únicamente a criticar al Gobierno, aunque ha dicho estar abierto a sumar su apoyo.



Sánchez ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de alinearse con Vox en su retrato del Ejecutivo como "el hombre del saco" en vez de ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos. "Dice yo quiero una dictadura constitucional y estoy en una hoja de ruta para cuestionar la posición del Jefe del Estado", ha lamentado asegurando el compromiso del PSOE y el suyo propio con la Constitución.



"Por supuesto que estoy abierto a hablar con Casado, pero dos no bailan si uno no quiere", ha emplazado después de haber criticado también la oposición del PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o llegar a acuerdos parlamentarios.