Casa Real.- El presidente de Asturias apuesta por modificar la inviolabilidad del Rey para cuestiones privadas

OVIEDO, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha apostado por modificar cuestiones de la Monarquía como la inviolabilidad del Rey porque, según ha dicho, todos los actos del monarca "necesitan de refrendo jurídico para tener valor", aunque cree que se debería acotar para cuestiones privadas.



Preguntado sobre la petición de renovación de la Monarquía que se ha realizado desde el PSOE, Barbón ha admitido que no conoce los detalles de esa exigencia porque aún no ha escuchado los planteamientos de su partido al respecto.



Eso sí, el presidente asturiano entiende que la ciudadanía esté "absolutamente sorprendida y decepcionada" tras las noticias relativas al rey emérito, Juan Carlos I, si bien considera que el Rey de España, Felipe VI, "ha marcado distancia" y así lo ha hecho constar en su discurso de Nochebuena.



En una entrevista concedida a Onda Cero recogida por Europa Press, Barbón hacía así las primeras declaraciones públicas sobre el discurso navideño de Felipe VI. "Entendí el mensaje de que las relaciones familiares no tienen nada que ver con la ejemplaridad de la Corona como institución", ha indicado.



Ha dicho que el rey emérito había ganado mucha credibilidad por el papel que jugó en la transición política española. "Cuando alguien concita esas adhesiones y aparece todo lo que está apareciendo, genera un clima de decepción", ha señalado.