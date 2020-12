Bienes básicos cierran 2020 con metales y soja al alza: Gráfico

(Bloomberg) -- Un frenético año para los bienes básicos terminará con un punto positivo para la mayoría de ellos, ya que el Índice de Productos Básicos de Bloomberg registra un alza de cerca de 30% respecto de su mínimo intradiario de abril, cuando las medidas de confinamiento por el coronavirus impactaron la demanda. Los metales y el petróleo han acaparado la atención, y las ganancias en 2020 han estado lideradas por la plata en un doble golpe asestado por su atractivo como refugio y apuestas para mejorar la demanda industrial. La harina de soja, la soja y el cobre compiten por el segundo lugar, mientras que, en el otro extremo del espectro, el crudo West Texas Intermediate ha sido el más rezagado del año, afectado por un exceso de suministro y un menor consumo debido a la pandemia, pese a que recientes recortes a la producción han ayudado a una recuperación de los precios.

Nota Original:Commodities Closing Out 2020 With Metals, Soy in Ascent: Chart

