Bangladesh/Birmania.- Bangladesh traslada a un segundo grupo de refugiados rohingyas a una isla frente a sus costas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Bangladesh han trasladado este martes a un segundo grupo de refugiados rohingyas a una isla en la bahía de Bengala desde los campamentos de Cox's Bazar, en el marco de un controvertido programa de reubicación debido a la situación vulnerable del lugar de los nuevos asentamientos.



Según las informaciones recogidas por el diario bangladeshí 'The Daily Star', un total de 1.804 rohingyas --miembros de 428 familias-- han sido trasladados a la isla de Bhasan Char desde Chattogram, a donde fueron trasladados desde Cox's Bazar durante la jornada del lunes.



El primer traslado tuvo lugar el 3 de diciembre a pesar de las quejas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por la vulnerabilidad del enclave y las dos horas de distancia al asentamiento más cercano.



El Gobierno de Bangladesh quiere trasladar a la isla a unas 100.000 personas, para lo cual ya han habilitado refugios en la isla. En septiembre, unos 40 líderes rohingyas supervisaron 'in situ' las nuevas instalaciones y, según los medios bangladeshíes, expresaron su satisfacción.



Las autoridades bangladeshíes aspiran a aliviar con este movimiento la presión sobre el distrito de Cox's Bazar, al que huyeron más de 700.000 rohingyas tras la ola represiva lanzada por el Ejército birmano en agosto de 2017. Esta zona alberga a más de un millón de refugiados.



Investigadores de Naciones Unidas concluyeron en 2018 que la campaña militar tuvo intención genocida atendiendo, entre otras razones, al lenguaje utilizado por las autoridades, la existencia de planes y políticas discriminatorias y de destrucción y la brutalidad de la campaña militar.



Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en el estado birmano Rajine. Birmania les considera descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh y no les reconoce como ciudadanos, privándoles con ello de derechos básicos.