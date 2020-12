Baloncesto.-Carroll reactiva al Real Madrid en Estambul

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid logró este martes una meritoria y valiosa victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021 tras imponerse por 65-73 al Anadolu Efes turco en un partido donde fue clave su mejoría en la segunda parte y la irrupción final de Jaycee Carroll.



Tras el golpe anímico de perder el Clásico ante el Barça el pasado domingo en el WiZink Center, el conjunto de Pablo Laso se reactivó en Estambul para cerrar el 2020 ya con la docena de victorias en el torneo continental y en un gran momento de seis triunfos consecutivos, y sólo una derrota en sus últimos doce encuentros.



Mucha culpa de ello tuvo el carácter competitivo del equipo madridista, que le sirvió para contrarrestar un choque no excesivamente brillante, pero donde se supo manejar en una buena segunda mitad, para acabar ajusticiando a su rival con la muñeca de Carroll, autor de dos triples letales en los momentos más tensos y decisivos, donde también sobresalió Fabien Causeur.



El Real Madrid salió airoso de una floja primera parte, en la que siempre fue a remolque de un Efes, intenso en defensa y bien dirigido por un Micic que hizo daño desde el principio. El conjunto de Ergin Ataman aprovechó el inusual cinco inicial madridista con Alocén en la dirección y Garuba y Thompkins como pareja interior y el buen arranque de Larkin para mandar en el electrónico.



El equipo de Pablo Laso no encontró el ritmo anotador, lastrado por algunas pérdidas y por su mala puntería de nuevo desde el triple, pero, pese a la irrupción de Micic, logró mantenerse dentro del choque. Los locales, liderados por el base serbio, consiguieron estirar la ventaja al inicio del segundo cuarto cerca de los diez puntos y sólo el buen hacer de Laprovittola, con ocho puntos y dos triples, dejaba enganchado a un Real Madrid que hacía la 'goma' y que no conseguía tampoco encontrar a Tavares.



EL REAL MADRID MEJORA



Los aciertos del base argentino fueron secundados por Rudy Fernández, que con otros dos triples y acciones defensivas, pusieron a los visitantes de nuevo muy cerca de su rival (34-31). Pero el diez veces campeón de Europa no pudo anotar más y se fue al descanso por detrás (37-31).



El Real Madrid mejoró tras el paso por vestuarios. Primero, recuperó el control del rebote y luego supo ser mejor en un tercer cuarto marcado por los errores en un Efes, que continuó sin tener la mejor versión de Larkin y que tampoco tuvo en esta ocasión el recurso de Micic.



De este modo, poco a poco, y con Tavares empezando a tener más presencia, sobre todo en defensa, el equipo madridista se metió definitivamente en el choque. Dos triples seguidos, de Llull y Thompkins, le dieron la delantera por primera vez (45-50), pero Beaubois replicó con otros dos para dejar las espadas en todo lo alto para los diez minutos finales.



Estos empezaron con la mala noticia para Pablo Laso de la cuarta falta de Tavares y la bajada en el ritmo ofensivo de su equipo y esto lo aprovechó el Efes para, sin excesiva brillantez, volver a tomar el mando del partido (59-55).



Rudy Fernández devolvió con otro triple la delantera (59-61) y una buena acción de Causeur amplió la ventaja (59-63). El equipo de Ergin Ataman aguantó para volver a igualar (63-63), pero otra penetración del alero francés, una falta en ataque de Micic y dos triples seguidos de Carroll, sus únicos puntos en el duelo, sentenciaron para los madridistas.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ANADOLU EFES, 65 - REAL MADRID, 73 (37-31, al descanso).



--EQUIPOS.



ANADOLU EFES: Larkin (7), Beaubois (9), Simon (5), Moerman (8) y Dunston (9) --quinteto inicial--; Micic (16), Singleton (5), Anderson, Sanli (6), Balbay (-)



REAL MADRID: Alocén (-), Abalde (6), Causeur (15), Garuba (-) y Thompkins (13) --quinteto inicial--; Tavares (4), Llull (3), Laprovittola (10), Deck (2), Taylor (5), Carroll (6), Rudy Fernández (9).



--PARCIALES: 20-13, 17-18, 14-21 y 14-21.



--ÁRBITROS: Lamonica, Boltauzer y Rocha. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Sinan Erdem Sports Hall.