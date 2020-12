Baloncesto.-Baskonia se repone a un mal inicio para derrotar a Valencia Basket

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El TD Systems Baskonia cerró el año 2020 con una trabajada alegría tras derrotar por 71-70 al Valencia Basket en la decimoséptima jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2020-2021, tras un partido en el que supo reponerse a un mal inicio.



El primer cuarto en el Fernando Buesa Arena parecía dejar claro que el conjunto 'taronja' se podría llevar la victoria, pero el acierto ofensivo de esos diez primeros puntos de los de Jaume Ponsarnau no tuvo continuidad en el resto del duelo, mientras que los de Dusko Ivanovic mejoraron desde la defensa para hacerse con un valioso triunfo que le deja con 8-8 de balance y enganchado a la pelea por los 'playoffs'.



Apoyado en un gran acierto desde el triple y en el trabajo de Derrick Williams, los visitantes apabullaron a los de Dusko Ivanovic desde el salto inicial. El 9-25 que señalaba el marcador reflejaba la diferencia entre ambos y aunque el Valencia Basket terminó 17-30 ese primer cuarto, a partir de ahí perdió todas sus señas de identidad.



Poco a poco, con mucho trabajo atrás y sin prisa, el Baskonia fue reaccionando y atenazando el ataque de un conjunto 'taronja' que vio como a falta de diez minutos había perdido casi toda su ventaja (58-55). En esta ocasión, Ponsarnau no pudo solucionar los problemas ofensivos de los suyos, que sólo anotaron 23 puntos tras el descanso, y que además fueron víctima de Polonara (18 puntos) y Giedraitis (14).



El conjunto baskonista endosó un parcial de 6-0 nada más iniciarse elc cuarto final para tomar por fin la delantera en el marcador del Buesa Arena y el Valencia Basket ya no la pudo recuperar pese a un par de igualadas. Con 68-68, a falta de algo más dos minutos, Polonara acertó desde el triple y aunque su equipo no anotó más fue capaz de hacerse con el triunfo.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TD SYSTEMS BASKONIA, 71 - VALENCIA BASKET, 70 (39-47, al descanso).



--EQUIPOS.



TD SYSTEMS BASKONIA: Vildoza (11), Kurucs (-), Giedraitis (14), Sedekerskis (4) y Jekiri (2) --quinteto inicial--; Henry (9), Peters (11), Dragic (-), Fall (2) y Polonara (18)



VALENCIA BASKET: Van Rossom (5), Prepelic (10), Kalinic (16), Williams (9) y Dubljevic (5) --quinteto inicial--; Layberie (2), San Emeterio (11), Tobey (3), Sastre (-), Hermannsson (9), y Puerto.



--PARCIALES: 17-30, 22-17, 16-11 y 16-12.



--ÁRBITROS: Lottermoser, Mogulkoc y Clivaz. Sin eliminados.



--PABELLÓN: Buesa Arena.