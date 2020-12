AMP3.- Croacia.- Un terremoto de magnitud 6,3 deja al menos siete muertos en Croacia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Al menos siete personas han muerto, entre ellas una niña, y decenas han resultado heridas a consecuencia de un terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter en Croacia, que ha causado además importantes daños materiales en la capital del país, Zagreb, y sus alrededores, con Petrinja, en el norte del país, como la localidad más afectada por el seísmo.



El alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, ha confirmado que los decesos han tenido lugar tras el derrumbe de numerosos edificios. El último cuerpo sin vida ha sido recuperado entre los escombros de una iglesia de la localidad vecina de Zazina.



La menor había sido sepultada por los escombros en Petrinja, a 60 kilómetros de Zagreb, mientras que los otros cuatro --un joven, un hombre mayor y un hombre y su hijo-- han fallecido en la zona de Glina, donde también han confirmado sus muertes.



Poco después del seísmo, el área se vio fuertemente golpeada por una réplica prácticamente de la misma magnitud que el terremoto. "La gente está en pánico buscando a sus seres queridos", ha dicho Dumbovic, quien ha pedido ayuda a la ciudad para hacer frente a la situación, especialmente a militares y bomberos, según ha recogido la agencia croata de noticias HINA.



El subdirector del Servicio de Rescate de Montaña de Croacia (HGSS), Neven Putar, ha informado además de que otras seis personas han sido rescatadas con vida bajo los escombros, también en Petrinja, y ha añadido que las labores de rescate continuarán toda la noche, incluyo otras áreas y localidades como Sisak.



EL PRIMER MINISTRO VIAJA A PETRINJA



El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, ha resaltado tras llegar a Petrinja que "esto es una tragedia" y ha adelantado que habrá que evacuar a parte de la población. "No es seguro estar aquí. Está muy claro", ha dicho antes de reafirmar que la "mayoría de los edificios no son seguros".



Asimismo, ha confirmado la movilización de la Policía, Protección Civil, bomberos y ambulancias desde Zagreb --que se ha quedado en gran medida sin suministro eléctrico-- para hacer frente a la destrucción causada por el seísmo. "Lo sentimos. Esto es una tragedia", ha resaltado el mandatario, que se ha trasladado a Petrinja.



El presidente croata, Zoran Milanovic, se ha desplazado igualmente a Petrinja, desde donde ha dicho que la situación "es horrible". "Puro horror. El Ejército está aquí, ha venido a ayudar a evacuar a la gente", ha añadido, tal y como ha informado la agencia de noticias Bloomberg.



Por su parte, el Ministerio del Interior ha pedido a través de su cuenta oficial en Twitter que "si pueden, salgan a la intemperie y se alejen de los edificios que están en peligro de derrumbarse".



En otro orden de cosas, el jefe de los servicios de emergencias de Zagreb, Pavle Kalinic, ha confirmado daños en varios edificios de la capital y el envío de ayuda a Petrinja.



EL SEÍSMO SE NOTA EN TODO EL PAÍS



El terremoto, el de mayor magnitud desde 1880, se ha sentido en todo el país y ha adelantado que los daños materiales serán superiores a los registrados el lunes. Testigos citados por 'Vecernji List' han asegurado que el seísmo se ha notado en ciudades como Osijek, Rijeka, Split y Zadar.



El seísmo ha sido registrado un día después de que otro terremoto de magnitud 5,2 provocara escenas de pánico en el país, especialmente en las localidades de Sisak y Petrinja, si bien no hubo víctimas.



Además, el terremoto se ha notado en países vecinos, por lo que Krsko, la planta nuclear que Croacia comparte con Eslovenia, ha suspendido sus operaciones como medida de precaución y a la espera de que se lleven a cabo los análisis pertinentes.



El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha indicado a través de Twitter que "sigue de cerca la situación en Zagreb tras el devastador terremoto". "Nuestros pensamientos están con los heridos y los trabajadores en primera línea. En estos momentos difíciles, la Unión Europea (UE) ofrece su apoyo y ayuda total a la gente de Croacia y al primer ministro", ha reseñado.



Asimismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que ha hablado con Plenkovic y ha recalcado que el bloque "está preparado para ayudar". "Estamos junto a Croacia", ha manifestado.



Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha indicado que el epicentro del terremoto, cuya magnitud ha cifrado en 6,4 en la escala de Richter, ha tenido su hipocentro a diez kilómetros de profundidad.



Alrededor de una decena de personas resultaron heridas en marzo por una cadena de terremotos en Zagreb que dejaron además importantes daños materiales, incluido el derrumbe parcial de una de las dos torres de la catedral de San Esteban y San Ladislao, el edificio insignia de la capital.