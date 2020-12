AMP.- Fútbol/Primera.- El Sevilla gana el duelo directo ante el Villarreal y se asoma a la 'Champions

El Levante vuelve a ganar al Betis y coge aire, y Cádiz y Valladolid se anulan en el Carranza



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Sevilla cerrará el año 2020 cerca de la zona de clasificación a la Liga de Campeones después de ganar este martes con solvencia (2-0) a un rival directo como el Villarreal, mientras que el Levante sumó tres puntos importantes al ganar con apuros finales al Betis por 4-3, y el Cádiz y el Valladolid empataron sin goles en el Ramón de Carranza, en los partidos que abrían la decimosexta jornada de LaLiga Santander.



En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el conjunto hispalense alcanzó al castellonense en la tabla con 26 puntos, y dos partidos menos, y recuperó la senda de la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras dos encuentros (Real Madrid y Valladolid) sin lograrlo, endosando a su rival su primera derrota desde el pasado 27 de septiembre en el Camp Nou.



No tuvo un retorno agradable Unai Emery a lo que fue su casa y en la que consiguió sus mejores éxitos. Su equipo no pudo con un Sevilla muy sólido y que se asentó mejor tras el penalti que supuso el 1-0. Una contra al inicio del segundo tiempo le permitió sentenciar a un 'Submarino Amarillo' que sólo probó a Bono realmente en el tramo final.



El partido fue muy disputado desde el principio, sin control para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, un aparente disparo desde fuera del área de Acuña sin aparente peligro fue desviado por la mano de Foyth y el VAR avisó a Soto Grado para que lo viese en el monitor. El colegiado riojano decretó la pena máxima ante las protestas visitantes y Ocampos no perdonó (minuto 8).



A partir de ahí, el Sevilla prefirió refugiarse y supo controlar en las acometidas de un Villarreal, al que le faltó más empuje ofensivo pese a los esfuerzos de Gerard Moreno. Eso lo trató de corregir Emery en el descanso con la entrada del joven Yéremi Pino y su equipo lo notó porque salió más entonado.



Sin embargo, en la búsqueda del empate, una pérdida de Rubén Peña permitió al equipo de Julen Lopetegui hacer el 2-0. Ocampos envió un preciso balón a la carrera entre los centrales de En-Nesyri y el marroquí batió con tranquilidad a Sergio Asenjo (min.53).



La ventaja afianzó aún más a los locales en su solidez defensiva, aunque tampoco encontró más contragolpes para hacer el tercero. El Villarreal siguió flojo a nivel ofensivo, pero pudo meterse en el partido con dos buenos disparos de Pedraza y Chukwueze, que encontraron la buena respuesta de Bono para evitar tensión al final.



EL LEVANTE SUFRE AL FINAL



Por otro lado, el Levante volvió a hacerse fuerte en el Ciutat de Valéncia y sumó su tercera victoria consecutiva para coger aire en su intento de alejarse del descenso al ganar por 4-3 a un Betis que volvió a fallar y que no consigue engancharse a la zona de descenso.



El conjunto verdiblanco había encajado cuatro goles en sus dos últimas visitas al feudo 'granota' y fue fiel a esta tradición con una mala actuación donde evidenció una vez más que tiene serios problemas ofensivos que no soluciona Manuel Pellegrini.



Los tempraneros goles de dos defensas, Duarte y Mandi, parecían augurar un duelo equilibrado, pero entonces apareció el 'Comandante' Morales para anotar un gran doblete en apenas dos minutos que dejó 'tocado' a su rival. Roger Martí hizo el 4-1 al inicio de la segunda mitad que atisbaban la sentencia para los visitantes. Sin embargo, la expulsión de Rober Pier trajo los nervios y un doblete de Canales, que regresaba a los terrenos de juego, trajo emoción.



Finalmente, en el Ramón de Carranza no hubo goles entre el Cádiz y el Valladolid, dos equipos que pelean por evitar el descenso y que se anularon en un partido sin excesivas ocasiones claras en los dos bandos. El conjunto de Álvaro Cervera volvió a sumar tras tres derrotas consecutivas y cierra el 2020 con 19, cuatro más que los de Sergio González que concluyen el año en los puestos de descenso.