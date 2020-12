Alemania y Reino Unido en cifras altísimas, tras casi un año de coronavirus

Londres, EFE/EPA/ANDY RAIN

Redacción Internacional, 29 dic (EFE). - Con Alemania otra vez en elevadas cotas de mortalidad y el Reino Unido en cifras de contagios sin precedentes, Europa evalúa nuevas restricciones con las que afrontar el incremento de casos de la nueva variante británica de coronavirus y las fiestas de Año Nuevo.

El último día de 2019 la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China se fijó en una declaración aparecida en el sitio web de la Comisión Municipal de Salud de Wuhan informando de una neumonía viral detectada en la ciudad y trasladó la información a instancias superiores.

Al día siguiente la OMS pidió al Gobierno chino información y empezó activar las alarmas. Dos días después recibió confirmación de los casos observados y de su causa desconocida, una información que difundió en todos sus detalles el 5 de enero a través de un sistema al que tienen acceso sus 194 países miembros.

ALEMANIA

Las autoridades sanitarias alemanas reportaron hoy 852 víctimas mortales por la covid-19 en las últimas 24 horas, tras varios días en los que se comunicaron registros más bajos de mortalidad debido a las festividades. Hubo también 12.892 nuevos contagios verificados en un día, un cómputo que se considera aún incompleto puesto que estas jornadas se realizan menos test de lo habitual.

La incidencia acumulada en siete días por 100.000 habitantes está en 149,2 casos: el máximo fue el martes de la semana pasada, con 197,6 casos.

El Gobierno alemán apuntó ya el lunes a una posible prolongación de las drásticas restricciones en la vida pública vigentes, que inicialmente se habían acordado hasta el 10 de enero. El ministro de la Cancillería, Helge Braun, se refirió ya a la posibilidad de tener que prolongar el parón actual y las medidas de distanciamiento social, por las que se limitan a un máximo de 5 personas y hasta dos hogares las reuniones privadas. Está en el aire si podrá recuperarse la actividad escolar presencial, tras unas vacaciones navideñas alargadas a tres semanas y media --lo habitual son dos-- para tratar de contener los contagios.

R.UNIDO

Dos millones de personas deberían ser vacunadas cada semana en el Reino Unido para evitar una tercera ola de la covid-19, según una proyección de expertos británicos a raíz del incremento de contagios por la nueva cepa del coronavirus. El cálculo es de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM, por sus siglas en inglés). Esa cifra es el doble de lo estimado por el Gobierno para su programa de vacunación, que empezó el pasado día 8 con el preparado de Pfizer/BioNTech.

El Reino Unido registró el lunes 41.385 nuevos contagios de la covid-19 y otras 357 muertes, según las autoridades sanitarias, que han alertado de que el alto nivel de casos no tiene precedentes. Las autoridades han manifestado la preocupación por los contagios en el sur y sureste de Inglaterra, que los expertos relacionan con la aparición de una nueva variante del coronavirus.

Londres y numerosos condados del sur y este de Inglaterra están en el nivel 4 de riesgo de covid-19, lo que ha obligado al cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, cines, peluquerías, salones de belleza, mientras que se ha pedido a la población que evite usar el transporte público y se quede en casa.

PORTUGAL

Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, ha hecho desde el inicio de la pandemia más de 5,5 millones de pruebas para diagnosticar la Covid-19 y el número de contagiados desde marzo es de 396.666, de los que 68.307 continúan activos.

En los últimos días, los datos muestran que la segunda ola empieza a remitir, ya que los contagios diarios se sitúan entre los 1.500 y los 2.000: el lunes se contabilizaron 58 fallecidos, el registro diario más bajo en el último mes y medio. Desde el inicio de la pandemia han fallecido 6.617 personas. Portugal desarrollará hoy su tercera jornada de vacunación, centrada en estos primeros días en la administración de la dosis a los profesionales sanitarios de los diferentes hospitales del país.

RUSIA

Rusia registró 27.002 casos de covid-19 y 562 fallecimientos por esta enfermedad en las últimas 24 horas, según los datos ofrecidos este martes por las autoridades sanitarias del país. Rusia acumula ya 3,1 millones de positivos y 55.827 decesos provocados por el nuevo coronavirus.

Según Rosstat, la agencia estatal rusa de estadísticas, entre enero y noviembre de este año la mortalidad en el país aumentó en un 13,9 % en comparación con el mismo período de 2019. Los datos oficiales señalan que en estos once meses murieron casi 230.000 rusos más que en el mismo lapso del año pasado.

PAÍSES BAJOS

Mientras la mayor parte de la Unión Europea (UE) ha comenzado a vacunar a sus ciudadanos contra el covid-19 en jornadas casi festivas, Países Bajos observa a sus socios europeos con atención, en lo que considera un espectáculo “simbólico” contra la pandemia, y hace esperar a los neerlandeses dos semanas antes de lanzar su campaña hasta el 8 de enero.

Sanidad explica que aún quedan muchas cuestiones por resolver antes de dar el pistoletazo de salida oficial a las campañas de vacunación en Países Bajos: el Instituto de Salud Pública aún tiene que elaborar una guía sanitaria y los técnicos tienen que probar y conectar los sistemas informáticos a nivel nacional. Unos 225.000 sanitarios de residencias de ancianos, instituciones para el cuidado de personas con discapacidad y de atención domiciliaria serán los primeros en recibir la vacuna. El Gobierno calcula que la primera ronda de vacunación terminará el 1 de marzo.

REPÚBLICA CHECA

La República Checa registró 10.811 positivos en las últimas horas, la tercera vez que en diciembre se supera la barrera de los 10.000 casos, y con un porcentaje de contagios del 42,26 % sobre los test PCR realizados, el más alto de toda la pandemia, informó hoy el Ministerio de Sanidad.

El país centroeuropeo, que tuvo una de las mayores incidencias de la covid durante la segunda oleada, entró el pasado domingo en confinamiento, con toque de queda desde las 21.00 hasta las 05.00 horas, y sólo permanecen abiertos comercios de productos básicos.

POLONIA

El Gobierno polaco no ha dictado toque de queda para la noche de Fin de Año, aunque sí restricciones a la movilidad y las reuniones, aclaró hoy su ministro de Sanidad, Adam Niedzielski. Las "actividades y encuentros de dimensiones desproporcionadas" podrán acarrear duras sanciones, añadió el titular de Sanidad

Las restricciones a la movilidad en Polonia implican que, entre las 19.00 del 31 de diciembre y las 06.00 de la mañana del primero de enero, se puede salir para acudir a eventos oficiales, cumplir con deberes laborales o para ir a la compra de artículos considerados de uso diario, así como urgencias o asuntos familiares.