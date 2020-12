737 Max de Boeing regresa al servicio comercial en EE.UU.

(Bloomberg) -- El 737 Max de Boeing Co. ha regresado al servicio comercial en Estados Unidos, con el primer vuelo desde que dos accidentes mortales provocaron la inmovilización de aviones más larga en la historia del país.

Un 737 Max 8 de American Airlines Group Inc. salió de Miami a las 10:40 a.m. del martes en la primera etapa de un viaje de ida y vuelta al aeropuerto LaGuardia de Nueva York. El presidente de American, Robert Isom, planea estar en ambos vuelos. Los reguladores estadounidenses levantaron la prohibición de volar el mes pasado después de ordenar amplias revisiones al computador de control de vuelo del avión y otros cambios.

Para Boeing, el regreso del Max es la piedra angular de los esfuerzos de la compañía por restaurar su balance golpeado por la pandemia de coronavirus. El Max representa cerca de 80% de la cartera de pedidos de aviones de Boeing y es la única oferta de la compañía en el crucial mercado de pasillo único, en el que el fabricante de aviones estadounidense está rezagado frente a Airbus SE.

American dijo que no ha detectado que los clientes estén tratando de evitar el Max. La aerolínea ha programado 588 vuelos Max en enero, según datos compilados por Cirium, una firma de análisis de aviación.

“Las reservas en aviones Max son comparables con otras aeronaves, y no vemos datos que sugieran que los clientes no quieran volar en esta aeronave”, dijo Sarah Jantz, vocera de la aerolínea con sede en Fort Worth, Texas, en un correo electrónico.

El avión regresó al servicio comercial a principios de este mes cuando la brasileña Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA comenzó a operar vuelos nacionales regulares con el Max. La aerolínea había operado 516 vuelos Max hasta el lunes, mientras que Grupo Aeroméxico SAB realizó 73 vuelos, según Cirium.

La semana pasada, un Max operado por Air Canada en un vuelo de prueba tuvo problemas con el motor y la tripulación se vio obligada a aterrizar de emergencia en Tucson, Arizona, reportó Aviation24.be.

Southwest Airlines Co., el mayor cliente del Max, planea volar el modelo el próximo año, al igual que United Airlines Holdings Inc. y Alaska Air Group Inc.

El Max fue inmovilizado en marzo de 2019. Un total de 346 personas murieron en los dos accidentes.

Nota Original:Boeing’s 737 Max Returns in U.S. With American Air Flight (1)

©2020 Bloomberg L.P.