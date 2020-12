737 Max de Boeing regresa al servicio comercial en EE.UU.: Foto

American Airlines flight 718 takes off from Miami International Airport on Dec. 29. Photographer: Joe Raedle/Getty Images North America

(Bloomberg) -- El 737 Max de Boeing Co. ha regresado al servicio comercial en Estados Unidos, con el primer vuelo desde que dos accidentes mortales provocaron la inmovilización de aviones más larga en la historia del país. Un 737 Max 8 de American Airlines Group Inc. (en la imagen) salió de Miami a las 10:40 a.m. del martes en la primera etapa de un viaje de ida y vuelta al aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Southwest Airlines Co., el mayor cliente del Max, planea volar el modelo el próximo año, al igual que United Airlines Holdings Inc. y Alaska Air Group Inc.

Nota Original:Boeing's Max Returns as American Air Operates U.S. Flight: Photo

