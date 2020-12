111-114.El Betis de Plaza sorprende a Unicaja en la prórroga de un derbi loco

El ala-pivot estadounidense del Unicaja Tim Abromaitis (i) y el alero francés del Unicaja Axel Bouteille (d) intentan defender ante el alero francés del Coosur Real Betis, Yankouba Ouattara(i) durante el partido de la jornada 15 de la Liga Endesa disputado este martes en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena en Málaga. EFE/Carlos Díaz

Málaga, 29 dic (EFE).- El Coosur Real Betis dio la sorpresa en Málaga y venció al Unicaja, al que este nuevo tropiezo le complica su participación en la Copa del Rey, tras desperdiciar en un minuto final una ventaja de 10 puntos, que dio paso a la prórroga, donde los sevillanos empezaron perdiendo y fueron capaces de recuperarse al final y llevarse un valioso triunfo (111-114).

El equipo bético de Joan Plaza, que regresaba a la que fue su casa muy necesitado de victorias, se empleó a fondo en los dos primeros cuartos, con una defensa muy sacrificada, que ahogó por completo a los notables tiradores cajistas como el escolta Francis Alonso, cero puntos al descanso.

El Unicaja se dejó anotar 40 puntos en 15 minutos y 54 en los dos primeros cuartos, lo que dejó en evidencia su inexistente defensa, que se veía continuamente superada y no era capaz de cerrar el rebote defensivo.

Los béticos, liderados por dos estiletes en ataque como el base estadounidense TJ Campbell, 14 puntos, y el escolta de la República Dominicana James Feldeine (13), desarbolaron cualquier sistema defensivo impuesto por el técnico del Unicaja, Luis Casimiro.

El Coosur Real Betis se marchó al descanso con dos victorias parciales, la del primer cuarto (22-24), además de una máxima diferencia conseguida en el minuto 19 (42-54) y, la del segundo (44-54).

El Unicaja no mejoró en el tercer periodo, encajó 28 puntos, permitiendo canastas fáciles del Betis, que suele anotar menos de 70 puntos por partido y, que lograba distribuir sus canastass, esta vez con el pívot senegalés Youssou Ndoye (16 puntos), 70-82.

El Unicaja, que estuvo nueve minutos en la nevera (88-98), arregló en uno un partido gracias a Jaime Fernández, su mejor hombre (25 puntos, 10 asistencias y 29 de valoración) que encabezó la revuelta y se aprovechó de las dudas del equipo sevillano, donde el Betis, con Campbell en plan estelar, 18 puntos, tuvo errores de concentración y desperdició la ventaja con una canasta que ofreció la igualada al propio Fernández, que forzó la prórroga (98-98).

El Betis había desaprovechado su oportunidad y en los primeros minutos del tiempo extra encontró un Unicaja desatado (109-104), aunque no encalló, tras estar en la lona y, sacó fuerzas con un triple de Feldeine (111-112) a falta de 40 segundos.

Cuando más fácil lo tenía, el Unicaja pecó de precipitación y falló varios ataques, como un tiro mal ejecutado por el escolta Darío Brizuela o una pérdida de balón entre Jaime Fernández y Francis Alonso en la jugada que podría haber dado el triunfo a los locales a tres segundos de la conclusión. Al final, el Betis se llevó el merecido triunfo y Joan Plaza dejó tocado a su exequipo en sus aspiraciones a jugar la Copa del Rey (111-114).

- Ficha técnica:

111 - Unicaja (22+22+26+28+13): Fernández (25), Alonso (6), Bouteille (13), Thompson (11), Guerrero (12)- cinco inicial- Brizuela (12), Ferrari (6), Sánchez (-), Abromaitis (11), Waczynski (11) y Gerun (4).

114 - Coosur Real Betis (24+30+28+16+16): Campbell (25), Borg (11), Ouattara (4), Kay (8), Jordan (2)- cinco inicial-, Randle (9), Almazán (5), Feldeine (20), Ndoye (25), Torres (5) y Spires (-).

Arbitros: Pérez Pizarro, Martínez Fernández y Baena Arroyo. Eliminaron por cinco faltas personales a Jaime Fernández y Rubén Guerrero.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga a puerta cerrada.