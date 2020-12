Venezuela.- Guaidó apela a "la fuerza" del Ejército y de la comunidad internacional para lograr "libertad" en Venezuela

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó ha asegurado este domingo que necesitan de "la fuerza" de las Fuerzas Armadas y de la comunidad internacional para "alcanzar una solución que permita "recuperar la libertad" y le ha preguntado al Ejército que papel adoptarán cuando en 2021 "la crisis pegue aún más fuerte".



"Sabemos además que la dictadura no saldrá voluntariamente del poder a menos que sea obligada a hacerlo y claro que necesitamos la fuerza, tanto de las Fuerzas Armadas como de la comunidad internacional", ha dicho Guaidó en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.



"Debe usarse para llegar a una solución que permita, no sólo recuperar la libertad, sino también garantizar la estabilidad necesaria para reconstruir Venezuela", ha continuado.



Las declaraciones de Guaidó se han producido después de que la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 y controlada por la oposición aprobara el sábado una reforma del llamado Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia, con la que pretende prorrogar su vigencia además de ratificar a Guaidó como presidente de la misma y por tanto "presidente encargado" del país, al margen de los resultados del pasado 6 de diciembre.



Guaidó ha preguntado a las Fuerzas Armadas qué papel van a adoptar cuando en 2021 "la crisis pegue aún más fuerte" por lo que, les ha dicho, "deberán decidir si formarán parte de la lista de imputados por crímenes de lesa humanidad o la de los valientes que salvaron a Venezuela".



A su vez, y antes de interpelar directamente a las Fuerzas Armadas, Guaidó ha anunciado que ha instruido a todos sus "embajadores y diputados en exilio" ha llevar a cabo una "ofensiva diplomática" para intentar lograr "que la mayor cantidad de países desconozcan la farsa" que, a su juicio, tendrá lugar el próximo 5 de enero cuando la nueva Asamblea Nacional tome posesión.



En los comicios del 6 de diciembre se impuso el oficialismo del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) que lidera el presidente, Nicolás Maduro, con una escasa participación y después de que la oposición llamara a la abstención.



ACCIÓN DEMOCRÁTICA SE ABSTIENE



Sin embargo, la prórroga de funciones de la Asamblea Nacional no ha contado con el respaldo de Acción Democrática (AD), el segundo mayor partido opositor, una decisión considerada como una nueva señal de división dentro de la oposición venezolana. AD se ha abstenido en la votación.



"AD rechazará la propuesta de modificación del estatuto de transición no solo porque en nada cambiará la situación actual sino porque nuestros diputados y autoridades partidistas están en Venezuela, mientras que los que presionan su aprobación se encuentran todos en el exilio", ha argumentado el dirigente de AD Oliver Blanco a través de su cuenta en Twitter.



Durante la sesión, AD ha defendido su abstención por considerar que la reforma era innecesaria debido a que la Asamblea Nacional ya había declarado que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre son ilegítimas. Además, rechazan que la continuidad del Poder Legislativo quede en manos de la comisión delegada.



"Creemos que el Estatuto tiene plena vigencia, por lo tanto, la plenaria debe asumir la responsabilidad y no delegar en nadie las funciones", ha apuntado el diputado Piero Maroun, de AD.