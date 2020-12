Tras cambios, se aprobaría ley de dólares de Banxico en febrero

(Bloomberg) -- México podría aprobar un proyecto de ley que convertiría al Banco de México en comprador de dólares de último recurso, luego de algunas modificaciones que ayuden a reducir las preocupaciones de que esta ley obligaría a la institución a tomar fondos ilícitos, dijo un importante senador.

En enero, los legisladores negociarán los detalles con funcionarios del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que allanará el camino para que la Cámara de Diputados apruebe en febrero la propuesta, dijo el senador Alejandro Armenta en una entrevista telefónica. Si se modifica el proyecto de ley, el Senado tendría que realizar una votación final antes de que se convierta en ley.

Los comentarios de Armenta son la más reciente señal de que los legisladores no darán marcha atrás a un proyecto de ley que tiene al banco central de México, conocido como Banxico, y a muchos economistas inconformes. Los detractores dicen que el proyecto de ley amenaza la autonomía del banco central y que podría poner en peligro la estabilidad financiera. Los que están a favor dicen que la legislación es necesaria después de que medidas enérgicas impuestas por Estados Unidos empujaron a algunos de los bancos a romper los lazos con sus contrapartes mexicanas, que ahora no pueden deshacerse del exceso de dólares.

“La ley la vamos a aprobar. Esto queremos dejar en claro”, dijo Armenta, quien encabeza el comité de finanzas del Senado. “No podemos poner en el centro de nuestros intereses las preocupaciones del sistema financiero, aunque la población padezca el problema de cambiar dólares cuando regresa de la unión americana, trabajando y dejando a sus familias. Tenemos que buscar un equilibrio”, agregó.

Reunión de diciembre

Armenta se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de Leon, y los líderes de la Cámara de Diputados el 23 de diciembre y dijo que el director del banco se mostró receptivo a su posición. Las modificaciones al proyecto de ley garantizarían ayuda para los migrantes sin involucrar fondos ilegales, dijo, sin proporcionar detalles sobre esos cambios. El proyecto de ley obliga a Banxico a comprar dólares de excedentes de bancos mexicanos.

El senador, que pertenece al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, se refirió a la idea de que la propuesta es necesaria para ayudar a los migrantes mexicanos a ingresar dólares al sistema bancario. Aseguró que los legisladores no estaban de acuerdo con la estadística de Banxico de que solo 1% del dinero enviado desde EE.UU.en forma de remesas es en efectivo.

Más de cinco millones de mexicanos viajan cada año de ida y vuelta entre ambas naciones, dijo Armenta, aportando fondos que no se capturan en los datos del Banco de México. “Imagínate la dimensión de los miles de millones que están entrando”, agregó.

La oficina de prensa de Banxico no respondió de inmediato a múltiples solicitudes de comentarios.

