Tenis.-Federer no estará en el Abierto de Australia

El suizo, operado de su rodilla dos veces en 2020, no se recupera a tiempo del primer 'grande' de 2021



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El tenista suizo Roger Federer será baja en el próximo Abierto de Australia, a disputarse del 8 al 21 de febrero, al no estar preparado físicamente, aún en recuperación de la última operación de rodilla y planeando un regreso para después de Melbourne.



El agente del campeón de 20 'Grand Slams' dio la noticia a través de su compañía TEAM8, publicada en la web de Federer. "Roger ha decidido no jugar el Abierto de Australia de 2021. Ha hecho un gran progreso en su recuperación los últimos dos meses, pero después de consultarlo con su equipo, lo más adecuado a largo plazo es volver después del torneo", escribió Tony Godsick.



Federer, de 39 años, se perderá por primera vez el Abierto australiano, tras 21 apariciones consecutivas. El seis veces campeón del torneo planea su regreso para finales de febrero o principios de marzo, después de un 2020 complicado, con esas dos operaciones y el poco tenis que además dejó la pandemia de coronavirus.