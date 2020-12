Sol extiende caída con activos emergentes bajo presión: Perú FX

(Bloomberg) -- El sol peruano extendió las pérdidas el lunes, a medida que los activos de mercados emergentes se vieron presionados por el avance del dólar y una caída en los precios de los productos básicos.

El sol cedió 0,03% a 3,6160 por dólar hoy, bajando por quinta vez en seis días, incluso ante el ligero repunte de los precios del cobre, mientras que los índices de divisa y renta variable MSCI para emergentes retrocedieron.

La moneda se ha mantenido débil más allá del promedio móvil de 50 días desde el lunes pasado, el cual se ubica actualmente en 3,6035.

El banco central continúa apoyando la moneda a través de la venta de 100 millones de soles en swaps FX a seis meses el lunes.

Mientras tanto, los volúmenes de negociación siguen siendo bajos ya que la mayoría de los inversionistas están al margen y pocos están dispuestos a vender dólares en este momento, según un operador.

La volatilidad histórica a un mes cae por cuarto día consecutivo a 3,6008%, el nivel más bajo desde julio de 2019.

(Parte de la información proviene de operadores FX familiarizados con las transacciones que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados para hablar públicamente).

