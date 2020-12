Series fantásticas, distópicas, de amor y 'noir', y regresos sonados, en 2021

Fotograma serie "Bordertown", cedido por Sundance TV.

Madrid, 28 dic (EFE).- De la sorprendente y multidimensional "WandaVision", la primera serie de Marvel para Disney+, a la enésima versión de Arsenio Lupin, el 'Sherlock Holmes' francés, con un espectacular Omar Sy para Netflix, 2021 amenaza con ser otro año que nos mantenga horas pegados al sofá.

2020 trajo una avalancha de series, nacionales e internacionales, de una gran calidad, cuya variedad parecía satisfacer a todos y de todos los gustos, por raros que fueran: judíos ortodoxos, jugadores de ajedrez, feministas, reyes, abogados, o superhéroes ególatras y sádicos.

2021 se anuncia como el año de las series fantásticas, con estrenos sonados como "Star Trek: Lower Decks", la primera comedia animada de la historia de 'Star Trek' para Amazon Prime Video, la serie del hermano de Thor "Loki", con Tom Hiddleston, en Disney+, o "Jupiter's Legacy", otra apuesta fantástica sobre los primeros superhéroes del mundo, en Netflix.

Pero también habrá historias sobre racismo, experimentos distópicos, historias de amor, familias de vaqueros, ciberseguridad o 'noir' nórdico, sin olvidar que podremos saciar el ansia de retomar series históricas como " The Handmaid's Tale", "American Horror Story", "Money Heist" o "Vikings".

ESTRENOS: UN POCO DE TODO Y POCAS FECHAS CERRADAS

El mismo 1 de enero, AXN Now estrena "Brigada de élite", y el 3, Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgard protagonizan en Starzplay "The Stand", la adaptación televisiva de la novela apocalíptica de Stephen King ambientada en un mundo diezmado por una plaga y envuelto en una lucha entre el bien y el mal.

En Disney+, "WandaVision" revolucionan el mundo de Marvel con la esperadísima primera serie de acción real, una propuesta atípica, encabezada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, que mezcla superhéroes y 'sitcoms' clásicas. Habrá homenajes a distintas épocas televisivas y un buen lío de dimensiones.

Filmin propone "Honor", una miniserie protagonizada por Keeley Hawes sobre el asesinato de Banaz Mahmod, una kurda iraquí de 20 años que fue asesinada por orden de su familia tras dejar a su marido maltratador.

Y Netflix presenta "Lupin", una versión moderna del clásico francés Arsenio Lupin, protagonizada por Omar Sy (“Intouchable”), en dos partes; la primera, de cinco episodios, se estrenará el día 8 de enero. Sy es Assane Diop, un ladrón que se inspira en el personaje francés para vengar a su padre.

También en Netflix se espera "Sky Rojo", la nueva producción internacional de Álex Pina, el creador de "La Casa de Papel" sobre tres prostitutas, una española (Verónica Sánchez); una argentina, (Lali Espósito), y una cubana (Yany Prado), que tras huir de su proxeneta (y haberlo dejado herido grave) son perseguidas por unos sicarios.

La serie contará con dos temporadas de 8 episodios de 25 minutos de duración, una apuesta de metraje diferenciadora en drama.

Amazon Prime Video presenta la primera comedia animada del mundo "trekkie", "Star Trek: Lower Decks", que bucea en los bajos fondos de una nave de la Federación de Planetas, donde no llegan los mandos; aquí lo importante no es el destino del universo, sino manejar el día a día para mantener la paz y la armonía.

En febrero, Katherine Heigl ("Grey’s Anatomy") vuelve a la televisión con la adaptación de la novela romántica "Firefly Lane", que cuenta la amistad de Kate (Sara Chalke) y Tully (Heigl), dos mujeres que han crecido juntas y que, con el paso del tiempo, se han vuelto inseparables.

En COSMO se estrenará "Intelligence", una comedia de situación de seis capítulos, ambientada en el mundo de la ciberseguridad, que supone el regreso a las series de David Schwimmer tras “Friends” (Ross).

Otras dos series del Universo Marvel llegarán este 2021 a España a través de Disney+: "The Falcon and the Winter Soldier", con Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Sam Wilson (Anthony Mackie) formando equipo, y "Loki", que mantiene a Tom Hiddleston como hermano de Thor, y retoma la acción desde que el personaje escapase con el Teseracto en "Avengers: Endgame".

La frontera entre EE.UU. y México es el terreno donde se desarrollará "Coyote", estreno en AXN Now, con Michael Chiklis como Ben Clemens, un agente de patrulla que, después de 32 años intentando mantener a raya a los fuera de la ley se ve obligado a trabajar para ellos, en contra de su propia conciencia.

"Fate: The Winx Saga", que llegará el 22 de enero a Netflix, es una reinvención en acción real de la serie italiana de dibujos animados “Winxs Club” del creador de “The Vampire diaries”, Brian Young, que sigue el día a día de cinco hadas que empiezan a estudiar en Alfea, un internado donde aprenderán a dominar sus poderes.

Y Paramount Network estrenará "Yellowstone", 19 capítulos en dos temporadas para esta serie creada por Taylor Sheridan y John Linson y protagonizada por Kevin Costner, que también es productor ejecutivo, al igual que Harvey Weinstein, al que obligaron a salir de los títulos de crédito.

Localizada en los estados de Montana y Utah, narra la vida de la familia Dutton, quien controla el mayor rancho de ganado de Estados Unidos, en constante conflicto con sus fronteras: un pueblo en crecimiento, una reserva indígena y el primer parque nacional del país.

REGRESO DE SERIES MÍTICAS: DEL “THE HANDMAID'S TALE” A "VIKINGS"

Elisabeth Moss vuelve a meterse en el hábito de June en la cuarta temporada de " The Handmaid's Tale" (HBO) para seguir luchando por su supervivencia (y por la revolución) en el estado fascista y misógino que envuelve la novela de Margaret Atwood, en la que se basa la serie.

"American Horror Story" llega en Netflix nada menos que a la temporada 10, tras casi una década, para saciar el hambre de más historias de terror plagadas de estrellas televisivas, y con la presencia del habitual Evan Peters.

Y mientras TNT y MOVISTAR se harán cargo de la temporada 6 de "Vikings", Netflix programa para el 2021 la cuarta temporada de "Stranger Things" y la quinta de "Lucifer".

LAS QUE TERMINAN

"Money Heist" se despide en Netflix con una quinta temporada de infarto en la que descubriremos si finalmente el profesor y su banda se salen con la suya; también en Netflix "Ozar" y "Atypical", emprenden su cuarta y última temporada.

Y en Sundance TV, el 'noir' nórdico "Bordertown", una de las series favoritas de Stephen King, llega a su fin. El inspector Kari Sorjonen, un policía de métodos poco ortodoxos de la Unidad de Delitos Graves de Lappeenranta, busca tener una vida idílica lejos de Helsinki en una ciudad fronteriza entre Finlandia y Rusia.

Sin embargo, lejos de tranquilo, su nuevo entorno le obligará a investigar varios asesinatos a orillas del lago Saimaa. También llegan segundas temporadas, esperadas y definitivas para saber si siguen, con todo el interés tras estrenos sonados.

Son los nuevos capítulos de "The Wicher", "Hache" y "El vecino" (Netflix); " Zoey's Extraordinary Playlist " y "Batwoman" (HBO); "The Great" (Starzplay), y "Dickinson" (Apple TV, Starzplay), entre otras.

Y recordar que, a partir de junio, llega HBO Max, donde se podrán ver viejas series que ha comprado el gigante de WarnerMedia, Home Box Office, como "Big Bang Theory", "Pretty Little Liars", "Friends" (que les ha costado 400 millones de dólares quitársela a Netflix), "South Park" y nuevas serie DC, como "Green Lantern" o "Strange Adventure".

Lamentablemente, la tercera temporada de "The Mandalorian" no estará disponible hasta 2022, ni tampoco la quinta de "The Crown".

Alicia G.Arribas.