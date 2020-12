Se prevé que California extienda sus restricciones por el alza de los casos de covid-19

Un hombre se hace la prueba del coronavirus en la Iglesia Bautista Calvary en Santa Mónica, California, el 19 de noviembre de 2020. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 dic (EFE).- Funcionarios de salud pública de California (EE.UU.) prevén este domingo que las más estrictas órdenes de permanecer en casa que se vencen este lunes en algunos condados se extenderán debido al gran número de personas que están hospitalizadas lidiando con el contagio.

La orden regional de quedarse en casa para 11 condados del sur de California, entre el que se cuenta Los Ángeles, y áreas del centro y el norte del estado entró en vigencia el pasado 6 de diciembre, y está programado para finalizar el 28 de diciembre.

Sin embargo, se espera que el gobernador Gavin Newsom extienda estas restricciones, que no permiten a los restaurantes atender en los patios y mesas al exterior, mantiene a los centros comerciales operando a un 20 % de su capacidad, y ordenó el cierre de gimnasios y otros negocios no esenciales, entre otros.

Funcionarios estatales, citados por la cadena NBC, dijeron este domingo por la tarde que era probable que las órdenes se extendieran ante la escalada de contagios que parece no detenerse, y que mantiene a más de 20.000 contagiados hospitalizados.

El Estado Dorado registró el último día 50.141 casos positivo para un total de 2.122.806 contagios, según datos revelados hoy por el Departamento de Salud de California.

Las muertes relacionadas con la pandemia en un solo día sumaron 237 para un acumulado de 24.220 decesos.

En los hospitales de California hay 20.059 pacientes positivos de coronavirus, de esta cifra 1.475 están en unidades de cuidados intensivos.

Los Ángeles sigue siendo el foco de la pandemia con 29.464 casos positivos desde que comenzó la pandemia.

Cerca de 6.800 pacientes con la covid-19 están recluidos en un hospital del condado. Las autoridades de salud angelinas han advertido que la situación podría empeorar las próximas semanas después de que los viajeros de Navidad y Año Nuevo regresen a casa.

Para levantar algunas de las restricciones, el Departamento de Salud californiano requiere que los condados y las regiones tengan proyecciones de capacidad de UCI superiores o iguales al 15%.

Las proyecciones de capacidad para el sur de California y el Valle de San Joaquín son del 0 %.

La región del Gran Sacramento se sitúa en el 17,8 % y el Área de la Bahía está en el 11,1 %, según las proyecciones estatales.

Las estimaciones del condado de Los Ángeles muestran que aproximadamente 1 de cada 95 personas están contagiosas con el virus.

Las autoridades estiman que una persona muere cada 10 minutos por COVID-19 en el condado angelino.