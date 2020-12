Resultados parciales y clasificaciones

El receptor abierto de los Jets, Jamison Crowder, corre después de una recepción mientras John Johnson (43), de los Rams defiende durante un juego de la NFL, el 20 de diciembre de 2020. EFE/EPA/Peter Joneleit

Houston (EE.UU.), 27 dic (EFE).- Resultados parciales de la semana 16 de la temporada número 101 y clasificaciones de la Liga Nacional de Fútbol (NFL).

Semana 16

Viernes, 25 de diciembre

New Orleans Saints 52 Minnesota Vikings 33

Sábado, 26 de diciembre

Detroit Lions 7 Tampa Bay Buccaneers 47

Arizona Cardinals 12 San Francisco 49ers 20

Las Vegas Raiders 25 Miami Dolphins 26

Domingo, 27 de diciembre

Kansas City Chiefs 17 Atlanta Falcons 14

New York Jets 23 Cleveland Browns 16

Pittsburgh Steelers 28 Indianapolis Colts 24

Washington 13 Carolina Panthers 20

Jacksonville Jaguars 17 Chicago Bears 41

Baltimore Ravens 27 New York Giants 13

Houston Texans 31 Cincinnati Bengals 37

Los Angeles Chargers 19 Denver Broncos 16

Seattle Seahawks 20 Los Angeles Rams 9

Dallas Cowboys 37 Philadelphia Eagles 17

Green Bay Packers 40 Tennessee Titans 14

Lunes, 28 de diciembre

New England Patriots -- Buffalo Bills 7:15

Semana 17

Domingo, 3 de enero

Buffalo Bills -- Miami Dolphins 12:00

Chicago Bears -- Green Bay Packers 12:00

Cincinnati Bengals -- Baltimore Ravens 12:00

Cleveland Browns -- Pittsburgh Steelers 12:00

Detroit Lions -- Minnesota Vikings 12:00

Indianapolis Colts -- Jacksonville Jaguars 12:00

Kansas City Chiefs -- Los Angeles Chargers 12:00

New England Patriots -- New York Jets 12:00

New York Giants -- Dallas Cowboys 12:00

Philadelphia Eagles -- Washington 12:00

Tampa Bay Buccaneers -- Atlanta Falcons 12:00

Carolina Panthers -- New Orleans Saints 12:00

Houston Texans -- Tennessee Titans 12:00

Denver Broncos -- Las Vegas Raiders 3:25

Los Angeles Rams -- Arizona Cardinals 3:25

San Francisco 49ers -- Seattle Seahawks 3:25

El inicio de los partidos es hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales.

- Conferencia Americana (AFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

z-Buffallo Bills 11 3 0 407 340 .786

Miami Dolphins 10 5 0 378 282 .667

e-New England Patriots 6 8 0 289 301 .420

e-New York Jets 2 13 0 229 429 .133

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

z-Pittsburgh Steelers 12 3 0 394 288 .800

Baltimore Ravens 10 5 0 430 300 .667

Cleveland Browns 10 5 0 384 397 .667

e-Cincinnati Bengals 4 10 1 308 386 .300

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Tennessee Titans 10 5 0 450 401 .667

Indianapolis Colts 10 5 0 423 348 .667

e-Houston Texans 4 11 0 346 423 .267

e-Jacksonville Jaguars 1 14 0 292 464 .067

División Oeste

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

z-Kansas City Chiefs 14 1 0 452 324 .933

e-Las Vegas Raiders 7 8 0 402 447 .467

e-Los Ángeles Chargers 6 9 0 346 405 .400

e-Denver Broncos 5 10 0 292 414 .333

- Conferencia Nacional (NFC)

División Este

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

Washington 6 9 0 315 315 .400

Dallas Cowboys 6 9 0 376 450 .400

New York Giants 5 10 0 257 338 .333

e-Philadelphia Eagles 4 10 1 320 398 .300

División Norte

--------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

z-Green Bay Packers 12 3 0 474 353 .800

Chicago Bears 8 7 0 356 335 .533

e-Minnesota Vikings 6 9 0 393 440 .400

e-Detroit Lions 5 10 0 342 482 .333

División Sur

------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

z-New Orleans Saints 11 4 0 449 330 .733

x-Tampa Bay Buccaneers 10 5 0 448 328 .667

e-Atlanta Falcons 5 10 0 343 369 .333

e-Carolina Panthers 4 11 0 369 370 .267

División Oeste

-------------

Equipo PG PP PE PF PC Pct.

------ -- -- -- -- -- ----

x-Seattle Seahawks 11 4 0 433 348 .733

Los Ángeles Rams 9 6 0 354 289 .600

Arizona Cardinals 8 7 0 403 349 .533

e-San Francisco 49ers 6 9 0 353 364 .400

z-Equipos que ganan la División.

x-Equipos que ganan boleto a las finales.

e-Equipos eliminados de la contienda.