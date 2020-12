Renzi presenta su plan de reformas para Italia y tensa el Gobierno

EFE/RICCARDO ANTIMIANI/Archivo

Roma, 28 dic (EFE).- El exprimer ministro italiano Matteo Renzi, líder del partido gubernamental Italia Viva, presentó hoy un plan de reformas para utilizar las ayudas europeas del Fondo de Recuperación que recibirá Italia y tensó aún más las relaciones en el Gobierno.

Renzi compareció en una rueda de prensa en el Senado para explicar que su partido no está de acuerdo con 61 puntos del plan que diseña el actual Gobierno italiano dirigido por Giuseppe Conte y presentó uno llamado "CIAO" que contempla inversiones en cultura, infraestructuras, medio ambiente y lo que llamó oportunidad.

Fue preguntado de inmediato por si su plan era un juego de palabras para romper sus lazos en el Ejecutivo y provocar una crisis, que podría derivar en la celebración de unos comicios generales, pero el exmandatario se limitó a responder que no tiene miedo y que solo está pensando en el bien del país.

Según las encuestas, el partido de Renzi tendría pocas opciones de gobernar en solitario en unos hipotéticos comicios pues obtendría alrededor del 3 % de los votos.

Renzi, que dimitió como primer ministro tras el fracaso en la reforma constitucional del Senado en 2017, dijo que su partido no busca mantenerse en el poder a toda costa y advirtió de que presentará sus propuestas el próximo miércoles al resto del Ejecutivo.

"Si hay acuerdo, bien, pero si no seguirán adelante sin nosotros y los ministros de Italia Viva dimitirán", ha apuntado.

Finalmente, dijo que el plan de reformas de Conte no tiene alma ni ambición, si bien no entró en mucho detalle respecto a lo que su formación sugiere como alternativa.

Italia quiere obtener 209.000 millones de los fondos de la Unión Europea, parte en subvenciones y parte en créditos, para lo que tendrá que presentar una batería de reformas que deberán obtener el visto bueno de Bruselas.