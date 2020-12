Reino Unido alista aprobación de la vacuna covid de AstraZeneca

(Bloomberg) -- El Reino Unido está a punto de aprobar la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca Plc y la Universidad de Oxford, lo que le daría al país otra poderosa herramienta para combatir la pandemia a medida que crece la preocupación por el aumento de la cifra de contagios.

El regulador británico de medicamentos podría autorizar el uso de la vacuna a partir de esta semana, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque las deliberaciones son confidenciales. Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, y funcionarios de salud del Reino Unido dijeron anteriormente que esperaban la aprobación para fin de año.

El visto bueno llegaría unas tres semanas después de que el Reino Unido se convirtiera en el primer país occidental en comenzar con la inmunización masiva, utilizando la vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE, que se ha administrado a más de 600.000 británicos. A pesar de eso, los contagios han ido en aumento en esa región en medio de la preocupación por una nueva cepa del coronavirus que, según las autoridades, es más contagiosa.

Eso provocó que el Gobierno revirtiera los planes para flexibilizar las restricciones durante la Navidad y endurecer los cierres en gran parte del país. Dichas medidas podrían suavizarse para fines de febrero, ya que la inminente aprobación de la vacuna de AstraZeneca-Oxford permitiría inmunizar a hasta 15 millones de las personas más vulnerables del país, informó el diario Sunday Times. Los servicios de salud ya no correrían el riesgo de verse abrumados por casos de contagios una vez que se alcance ese umbral, agregó el medio británico.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido necesitará tiempo para llevar a cabo una revisión de los datos de eficacia de la vacuna, dijo el Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC, por sus siglas en inglés) a través de un correo electrónico. Representantes de MHRA y AstraZeneca no quisieron hacer comentarios al respecto.

La vacuna de AstraZeneca podría facilitar un rápido aumento de la cantidad de vacunas dado que su transporte y almacenamiento es más fácil que la versión de Pfizer-BioNTech, pues requiere temperaturas de refrigeración habituales en lugar de una congelación profunda. También es menos costosa de producir, por lo que muchos países en desarrollo, junto con EE.UU. y la Unión Europea, también firmaron acuerdos para estas dosis. La vacuna podría implementarse en el Reino Unido a partir del 4 de enero, informó el Sunday Telegraph.

Nota Original:U.K. Poised to Clear Astra Shot as Need for Vaccines Grows (2)

