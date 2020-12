Registro digital probará vacunación de habitantes de Los Ángeles

(Bloomberg) -- En el condado de Los Ángeles, un importante foco del virus en Estados Unidos, se ofrecerá a las personas que se hayan vacunado contra el covid-19 un registro digital que ayudará a garantizar que reciban una segunda dosis y, en algún momento, podría usarse para tener acceso a salas de conciertos o vuelos comerciales.

El registro comenzará a funcionar esta semana a través de una asociación con la startup Healthvana. Inicialmente, la medida apunta a garantizar que las personas reciban la segunda vacuna del régimen de dos dosis que se autorizó en EE.UU., incluso a través de notificaciones de seguimiento antes de una segunda cita.

El sistema, que proporciona una forma de verificar que la persona haya sido vacunada, se puede instalar en un Apple Wallet o en una plataforma de Google “para demostrar a las aerolíneas, a las escuelas, a quien lo necesite”, dijo el director ejecutivo de Healthvana, Ramin Bastani.

Healthvana, con sede en Los Ángeles y fundada a fines de 2014, opera una plataforma de software que ofrece a pacientes resultados de pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La empresa comenzó a trabajar con el condado a principios de este año para proporcionar resultados de pruebas de covid-19 a los pacientes.

Esas relaciones anteriores con los residentes del área hicieron que la startup fuera una buena opción para el registro digital de vacunas, dijo Claire Jarashow, directora de control de enfermedades prevenibles por vacunación del Departamento de Salud Pública del condado.

La semana pasada, el condado de Los Ángeles rompió su récord de nuevas muertes y hospitalizaciones por covid-19 y se encuentra en una carrera para distribuir las vacunas “tan rápido como sea humanamente posible”, dijo Jarashow.

El seguimiento del covid-19 y la autenticación del estado de inmunización serán cada vez más importantes en EE.UU. y en todo el mundo a medida que se implementen las vacunas.

Esto ha provocado una carrera entre empresas como International Business Machines Corp. para proporcionar soluciones tecnológicas, imaginando un mundo en el que los registros de vacunación se puedan usar para otorgar acceso a lugares donde las personas pueden reunirse o estar cerca.

