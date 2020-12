Recomiendan vacunarse contra la rabia antes de viajar a Sudáfrica

ARCHIVO - Se recomienda vacunarse contra la rabia a quienes viajen a Sudáfrica. Foto: Andrea Warnecke/dpa

Quien quiera viajar a Sudáfrica pese a la pandemia de coronavirus, debería analizar la posibilidad de vacunarse contra la rabia, según recomiendan los expertos. Ya a fines de 2018, las autoridades lanzaron una advertencia sanitaria a raíz de casos reiterados de infecciones de rabia con consecuencias fatales, indicó el Centro para Medicina del Viajero (CRM) de Alemania. La entidad informó que este año también se observaron casos sospechosos y se estima que numerosas personas infectadas con rabia no fueron diagnosticadas. En casi todos los casos, la rabia se transmite a los humanos a través de mordeduras y rasguños de perros y gatos. La enfermedad también puede ser transmitida por monos y murciélagos. Una vez que se manifiesta la enfermedad, algo que no pasa en todos los casos, siempre termina de forma fatal si no se cuenta con la vacuna. CRM informó que el período de incubación suele durar en general entre tres y ocho semanas. En Sudáfrica no suele haber vacunas de alta calidad disponibles con regularidad. El país se está preparando actualmente para contener el aumento de las infecciones de coronavirus en el inicio de las vacaciones de verano. dpa