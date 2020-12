Rafael Amargo recibe con los brazos abiertos a Blanca Romero, que finalmente estará en "Yerma"

28/12/2020 Blanca Romero actuará finalmente en Yerma EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



La ausencia de Blanca Romero en "Yerma" se convirtió en una de las polémicas que Rafael Amargo tuvo que afrontar tras su detención por supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico e estupefacientes. Y es que, según apuntaban diferentes fuentes, la asturiana habría decicido dejar la obra repentinamente, algo que pese a que el bailarín negó tajantemente, la propia actriz confirmaba poco después, dejando una puerta abierta a actuar en el espectáculo si este llegaba a Oviedo, donde reside con su hijo Martín, del que no querría separarse.



Amargo, molesto, negaba la mayor y aseguraba que los periodistas no contrastaban sus informaciones, negando nuevamente que Blanca hubiese abandonado la obra pese a que ella misma lo había confirmado. Y, días después, se descubre que el granadino tenía razón, ya que como ambos acaban de desvelar a través de sus redes sociales, la asturiana toma el relevo de Sara Vega y se convierte en la nueva Yerma.



Así, mientras Blanca, tan emocionada como ilusionada, ha compartido en Instagram varios vídeos ensayando su papel de Yerma en el Teatro de La Latina y al lado de Rafael Amargo, el bailarín le ha dado una calurosa bienvenida en su perfil social, alabando además el papel de Sara, que ha representado el personaje femenino protagonista hasta ahora: "Mi YERMA @saravegaoficial unas criticas maravillosas que está recibiendo Sara por su trabajo y que orgullo mas grande siento la apuesta correcta la valía y el reconocimiento que corresponde. Hoy empiezo a construirle su patron a mi otra YERMA @blancaromeroe que sé los senderos que va a usar y formas donde apoyarse y nos va a dar momentazos inolvidables como loco hoy x armar ese puzzle".



Blanca todavía no se ha pronunciado al respecto y no ha desvelado por qué, tras abandonar el espectáculo sin dar ninguna explicación, ha decidido repentinamente y sin anuncio oficial retomar sus planes originales y representar, durante las próximas semanas, el papel de "Yerma". Un papel que, por otra parte, Amargo estaba convencido que la asturiana interpretaría a su lado y que ahora los espectadores podrán disfrutar hasta que finalicen las fiestas navideñas.