Portaltic.-Tres de cada cuatro empresas apuestan por el uso de tecnologías de automatización inteligente, según Deloitte

28/12/2020 Tecnologías de automatización inteligente. El número de organizaciones que utilizan tecnologías de automatización inteligente en su modelo de negocio ha aumentado un 15 por ciento respecto al pasado año, hasta alcanzar el 73 por ciento en 2020.



El número de organizaciones que utilizan tecnologías de automatización inteligente en su modelo de negocio ha aumentado un 15 por ciento respecto al pasado año, hasta alcanzar el 73 por ciento en 2020.



Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Automatización con inteligencia: en busca de la reinvención en toda la empresa', elaborado por la firma Deloitte a partir de encuestas y entrevistas a 441 directores de compañías de todo el mundo, incluida España.



El informe constata que tres de cada cuatro empresas (73%) ya han incorporado soluciones tecnológicas de automatización inteligente, como RPA, 'machine learning', procesamiento de lenguaje natural (NLP), Business Process Managemente (BPM), entre otras.



De este 73 por ciento, el 23 por ciento sostiene que están implementando entre once y 50 automatizaciones, y hasta un 13 por ciento asegura que se encuentra escalando su estrategia con más de 51 procesos automatizados, cifras que rozan el doble de la edición de 2019 (12% y 8%, respectivamente).



Asimismo, el 37 por ciento afirma que está realizando pruebas piloto con hasta diez automatizaciones. En 2015, año de la primera edición de este estudio, sólo un 13 por ciento de la organizaciones se planteaban automatizar procesos a través de robots a corto plazo (RPA).



El verdadero valor de estas tecnologías, que ya no incluyen solo RPA, está "en su poder transformador si su implementación se aborda desde una visión estratégica de negocio: personas, procesos y tecnología al alcance", como apunta Luis González Gugel, socio responsable de Robotics en Deloitte, en un comunicado.



Según los participantes del estudio, las principales barreras para la adopción a mayor escala de la automatización inteligente son, por orden: la fragmentación de procesos, la falta de preparación tecnológica, la resistencia al cambio, la falta de visión clara y el coste de implementación.



En España, indica González Gugel, "los programas de automatización a escala comienzan a generalizarse principalmente en las grandes corporaciones. Los centros de excelencia están sirviendo de catalizador para generar esta escala y para avanzar en la eminencia de este concepto más amplio de Automatización inteligente. Del mismo modo las compañías de un tamaño medio y también el mercado pyme están comenzando a entender el potencial que la automatización tiene para trasformar sus modelos de negocio apoyándose en soluciones 'cloud' que facilitan el acceso a la tecnología"



RPA, LA TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN MÁS DEMANDADA



El mercado global de tecnologías de automatización está creciendo a una tasa de crecimiento anual del 40,6 por ciento, y se estima que alcanzará los 25.660 millones anuales para 2027, como señalan desde Deloitte.



De toda la oferta, la RPA se ha mantenido en 2020 como la tecnología de automatización más utilizada entre las compañías encuestadas: el 78 por ciento asegura que ya ha implementado este tipo de sistemas y el 16 por ciento prevé hacerlo en los próximos tres años.



Lejos le siguen el reconocimiento óptico e inteligente de caracteres (51%) y el Business Process Managament (36%), con una perspectiva de crecimiento del 30 por ciento en el corto plazo en ambos casos; la monitorización de procesos (33%) y la orquestación (32%).



Asimismo, el informe destaca que, pese a que un 34 por ciento de las compañías afirma que está implementando soluciones de Inteligencia Artificial en la actualidad, más de la mitad (52%) de los encuestados prevé implementarla en el próximo trienio.



La automatización a través de la nube ('cloud') destaca como una de las tendencias en auge. El 31 por ciento de las organizaciones afirma haber acelerado su inversión en este ámbito como consecuencia de la pandemia. Según Gonzalez Gugel, se estima que las inversiones en este ámbito se dupliquen en los próximos tres años.



El 13 por ciento de los entrevistados afirma ejecutar automatizaciones únicamente desde la nube y cerca del 50 por ciento de las compañías ya usa 'cloud' para algunas de sus automatizaciones. Solo una de cada diez organizaciones no la está usando y tampoco lo planea.



LA AUTOMATIZACIÓN IMPACTARÁ EN EL TALENTO



Nueve de cada diez ejecutivos entrevistados espera que sus inversiones en automatización aumenten la capacidad de su fuerza laboral durante los próximos tres años, según los resultados del estudio. En este sentido, los directivos de organizaciones que ya han implementado o escalado sus procesos de automatización constatan que han logrado un aumento del 12 por ciento.



Un hecho que contrasta con la oportunidad creciente de configurar 'superteams' -término utilizado por Deloitte en su estudio, para designar la mejor forma de integrar la automatización en un equipo de profesionales aprovechando al máximo las capacidades complementarias entre hombre y máquina-. Un 58 por ciento de las organizaciones declara no haber calculado el porcentaje de su fuerza de trabajo que, debido a la automatización inteligente, ha visto o verá cambiar sus roles, tareas y la forma en que estas son desempeñadas.



Ello a pesar de que, según otro estudio de Deloitte, Tendencias Globales de Capital Humano 2020, el 54 por ciento de los directores de recursos humanos defiende que la cantidad de puestos de trabajo en sus organizaciones va a seguir siendo la misma, pero que la naturaleza de los roles y las tareas cambiarán.



COVID-19 Y LA AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE



Dos de cada tres organizaciones han utilizado e implementado la automatización en respuesta a los desafíos de la pandemia. En general, la automatización ha permitido un trabajo más remoto y ha abordado los rápidos aumentos en los requisitos de procesamiento. El 23 por ciento de los encuestados asegura que han priorizado las automatizaciones que mejoran la resiliencia de su organización.



Sin embargo, las respuestas no apuntan hacia una visión concluyente de cómo la pandemia ha afectado a la inversión en automatización inteligente. Mientras un 21 por ciento de los encuestados sostiene que la crisis sanitaria ha aumentado e impulsado el ritmo de inversión, un 30 por ciento defiende justo lo contrario.



Solo una de cada diez organizaciones reconoce que disparó su inversión en automatización inteligente como respuesta a la pandemia. Además, el 40 por ciento de las compañías señalan que la pandemia no ha alterado en absoluto su ritmo de inversión en este ámbitos.