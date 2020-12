Pellegrini anuncia regreso de Canales: "Una alegría para él y para el equipo"

El centrocampista del Betis Sergio Canales, durante un partido de esta temporada.- EFE/Alejandro García/Archivo

Sevilla, 28 dic (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó en vísperas del último partido liguero del año que el internacional Sergio Canales, lesionado el pasado 17 de noviembre en el muslo izquierdo, está en condiciones de reaparecer este martes contra el Levante, lo que es "una gran alegría para él y para el equipo".

Pellegrini, que también recupera a los lesionados Sidnei Rerchel y Paul Akoukou, alabó a Canales al señalar que "es un profesional, se dedica al cien por cien para estar apto" y "lo deja todo en la cancha".

Por ello, el técnico sudamericano consideró "una noticia muy buena" que el centrocampista cántabro haya acortado los plazos de recuperación de su lesión de grado III con afectación del tendón en la musculatura isquiotibial izquierda", ya que lo necesita "en su mejor versión".

Por el contrario, el técnico santiaguino informó de que su compatriota, el portero Claudio Bravo, aún tardará "unos diez días" en reaparecer y no quiso ofrecer la convocatoria para el partido de mañana porque está "esperando el resultado de los exámenes" a los que se ha sometido la plantilla tras trascender este lunes el positivo por COVID-19 de un futbolista cuya identidad no se ha desvelado.

"Más que un susto ha sido un contratiempo, pero no vamos a especular sobre positivos antes de saber el resultado de los análisis. Hubo que suspender el entrenamiento de por la mañana y el entrenar por la tarde provocó que cambiáramos también el plan de viaje para ir a Valencia", indicó el preparador andino.

Pellegrini, pese a la victoria en la última jornada ante el Cádiz (1-0), admitió que no está "conforme con algunas cosas", como que el Betis ha "recibido muchos goles y" ha "sido muy irregular", por lo que espera "mantener una regularidad en no conceder ocasiones y tener un trabajo ofensivo importante; hay que buscar ese equilibrio".