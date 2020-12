OMS advierte del peligro de futuras pandemias "peores" que el covid-19

SHOTLIST MOSCÚ, RUSIA9 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha de un hospital provisorio2. Plano general del hospital provisorio3. Plano general vista general del hospital temporal para pacientes con coronavirus GINEBRA, SUIZA28 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: WHORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. SOUNDBITE 1 - Michael Ryan, director de Emergencias de la OMS (hombre, inglés, 26 seg.): "Esta pandemia ha sido muy grave, se ha extendido por todo el mundo de forma extremadamente rápida y ha afectado a todos los rincones del planeta. Pero esta no es necesariamente la más grande. Este virus es muy transmisible, mata a la gente y priva a muchas personas de sus seres queridos. . Pero su letalidad actual es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes: esta es una llamada de alerta " "This pandemic has been very severe, it's spread around the world extremely quickly and has affected every corner of the planet. But this is not necessarily the big one. This virus is very transmissable and it kills people and deprives so many people of loved ones. But its current case fatality is reasonably low to other emerging diseases: this is a wakeup call. " ROMA, ITALIA28 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Primer plano enfermera recibe la vacuna Pfizer Covid-19 en su brazo6. Plano medio El doctor se prepara para recibir una vacuna GINEBRA, SUIZA28 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: WHORESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. SOUNDBITE 2 - Michael Ryan, irector de Emergencias de la OMS (hombre, inglés, 18 seg.): "El planeta es frágil, vivimos en una sociedad global cada vez más compleja. Estas amenazas continuarán. Si hay algo que debemos aprender de esta pandemia con toda la tragedia y la pérdida es que debemos actuar juntos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser aún más severo en el futuro. En esto debemos honrar a aquellos que hemos perdido, mejorando en lo que hacemos todos los días " "The planet is fragile, we live in an increasingly complex, global society. These threats will continue. If there's one thing we need to take from this pandemic with all of the tragedy and loss is that we need to get our act together. We need to get ready for something that may be even more severe in the future. In this we must honour those we've lost, by getting better at what we do every day. " MOSCÚ, RUSIA9 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Plano general trabajadores médicos que usan equipo de protección personal que tratan a un paciente infectado con coronavirus9. Plano medio de personal médico tratando a un paciente 10. Plano medio trabajador médico con equipo de protección personal que trata a un paciente infectado con coronavirus